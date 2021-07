En los últimos días en la localidad de El Soberbio se conoció un indignante hecho de violencia por parte de un hombre de 38 años que golpeó brutalmente a un bebé de un año y 4 meses, causándole múltiples heridas y un traumatismo de cráneo.

El bebé Ángel Gabriel continúa internado en el hospital de la localidad de San Vicente, está estable, lúcido y con el rostro bastante deshinchado, aunque las marcas de los golpes aún persisten.

Carla, la madre del pequeño, víctima de violencia de género, pide protección para ella y sus tres hijos, Angel Gabriel y sus otras dos hijas de 3 y 4 años, ya que este violento la habría amenazado de muerte.

La mujer contó detalles de la terrible golpiza que sufrió su hijo de tan solo un año y cuatro meses en manos de este hombre con el cual se encontraba en pareja hace aproximadamente 10 meses.

El brutal ataque ocurrió en el interior de la casa del barrio Bella Vista, de El Soberbio, la mujer relató que “el sábado al mediodía él (por el acusado) se fue a la casa de un primo para arreglar una moto, en esa casa tomaron cervezas y cuando regresó, a la tardecita, siguió tomando”.

“Eran las 17 cuando me dijo que haga pizzas, entonces agarro plata para ir al kiosco con mi hija más grande, que tiene 4 años y él se quedó con los dos más chicos. Compré todo, fueron pocos minutos y a la vuelta, cuando entré a la casa mi bebé estaba tirado en el piso, había sangre por todos lados, tenía moretones y apenas lloraba”, detalló.

Carla al presenciar todo aquello comenzó a discutir con el violento “Le cuestioné a los gritos por qué hizo eso y me quiso ahorcar, dijo que me iba a matar y negó haber castigado al bebé. Me amenazaba. Por miedo empecé a hacer la comida mientras trataba de comunicarme con la vecina para que llame a la Policía”

Debido a las amenazas de este hombre el pequeño estuvo alrededor de una hora sin recibir atención médica “Rogaba que vengan los policías, pero no vinieron. Entonces le mandé un mensaje a mi cuñada para que me ayude a llevarlo al hospital pero se negó diciendo que no querían que el hermano vaya preso”

Finalmente llegó al hospital de El Soberbio en un remis que pudo solicitar ni bien pudo escaparse con sus hijos del violento “Fue desesperante” remarcó la mujer.

La mujer relató que vive en un espiral de violencia, por lo cual no denunció a este hombre antes, incluso luego de que este hombre agrediera a Ángel en una ocasión anterior donde le rompió uno de sus brazos. La mujer expresó que sufre violencia física y verbal de manera constante, además de amenazas y que por eso nunca se animó a denunciarlo ante las autoridades.

“Si yo denunciaba él prometió que me iba a matar, por eso ahora hice la denuncia por las dos golpizas que le dio a mi bebé en dos meses”, afirmó Carla.

El agresor se entregó

El agresor se entregó el miércoles pasado en la comisaría de San Vicente. Según fuentes policiales informaron que el sábado, luego de propinarle la violenta golpiza al niño se escapó de la casa y se cree que estuvo oculto en la zona hasta que finalmente se entregó.

Fue detenido y puesto en una celda a disposición del titular del Juzgado de Instrucción Tres local, Gerardo Casco.

Sin embargo, la madre del niño sigue preocupada por su seguridad y la de sus hijos “Tengo miedo, pido protección para mí y mis hijos, porque muchas veces prometió que me iba a matar. Los hermanos me están acusando y realmente no sé qué nos puede pasar cuando tengamos que volver a casa”.

Ayer por la tarde se acercó a la comisaría de El Soberbio para radicar una exposición por una serie de amenazas que asegura estar recibiendo de parte de familiares del detenido.

Fuente: El territorio