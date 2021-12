Caso Wasyluk: dictaron prisión perpetua para tres ex policías de Villa Bonita

Bajo el delito de “tortura seguida de muerte”, condenaron al ex sargento Pedro De Mattos, el ex cabo Carlos Antonio Gómez y el ex agente Ricardo Javier Rodríguez. Dos policías más recibieron 8 y 5 años, en tanto que los demás fueron absueltos.