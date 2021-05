En la mañana del día de ayer, se conformó el Consejo Consultivo de Adicciones, transformándose así en el segundo de la provincia de Misiones luego del formado en Puerto Esperanza.

Se espera que a través del mismo exista “un espacio de interacción entre los organismos públicos y las entidades privadas, grupos y asociaciones para abordar este tema” reflexionaban en la charla en la que participaron representantes de las distintas iglesias de la ciudad.

Durante la charla expresaron la importancia de contar con el apoyo de este nuevo organismo para prevenir pero también abordar y ayudar en la rehabilitación de las personas con problemas de adicciones.

La subsecretaría de Prevención de las Adicciones que presentaron un informe a los presentes decía que “durante esta pandemia el consumo de diversas sustancias se acrecentó, tanto la utilización de drogas legales o ilegales, causando problemas de adicción a estas mismas sustancias”

Además hicieron referencia a que el 77% de los casos registrados se dan en hombres.

Otro de los datos revelados fue que de los 711 pacientes activos que atiende el sistema de salud provincial, en mujeres, la edad promedio es de 33 años y en tanto de hombres 37.

Roberto Padilla, subsecretario de esta área dijo con respecto al tema que “el consejo consultivo busca sumar tanto a los organismos no gubernamentales, como iglesias, clubes, etc. Y a los organismos gubernamentales para que de forma conjunta se desarrollen políticas para la prevención y rehabilitación de adicciones”

Participaron también el responsable provincial de esta área, el intendente local Waldemar Wolenberg; el presidente del Consejo de Pastores de la ciudad, José Mosdien; el juez de paz, Santiago Manso, entre otros.