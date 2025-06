Gastón Pauls reveló cómo fue que Agustina Cherri lo ayudó a salir de las adicciones: “Estaba muerto”

Gastón Pauls se animó a contar un episodio clave de su vida personal en el programa Con todo respeto, que conduce Andrea Rincón por Canal 9. Con crudeza y emoción, el actor reveló cuál fue el verdadero punto de quiebre que lo llevó a iniciar su proceso de recuperación y cómo Agustina Cherri fue fundamental para que diera ese paso.

“Hay una frase muy linda entre los adictos que nos decimos: el adicto es una persona que está en el fondo de un pozo y tiene una pala y una escalera. ¿Qué agarra? La pala. Se hunde más. Salvo que venga otro y te diga: ‘Tenés la escalera al lado, ¿por qué no la agarrás?’“, explicó. Y enseguida puso nombre propio a ese “otro” que le tendió la mano: Agustina.

Gastón Pauls habló sobre sus adicciones.

El rol clave de Agustina Cherri en la vida de Gastón Pauls

El actor contó que acumulaba muchos intentos fallidos de dejar las drogas. Muerte de amigos, una sobredosis, un accidente de auto: señales no le faltaron. Sin embargo, el click no llegaba. Hasta que una noche, después de estar días sin dormir, se encontró con Agustina. Ella, sentada en la cama, leía un libro. Él, en un estado de desesperación, intentó pedirle perdón.

Agustina Cherri y Gastón Pauls.

“Estuve 15 minutos diciéndole que me perdone, pero como pedimos perdón los adictos, para poder irme a seguir consumiendo después”, confesó Pauls. Según su relato, Cherri no lo miró ni una sola vez. Siguió leyendo como si él no estuviera. Entonces, intentó llorar para conmoverla, pero no pudo.

Gastón y Agustina tienen dos hijos en común.

La indiferencia lo descolocó por completo. “Pensé que estaba muerto. Le hablaba y no me veía. Pero después me di cuenta: no, no estoy muerto. La estoy perdiendo. Y yo sabía que ella iba a ser la madre de mis hijos”, recordó Gastón con la voz entrecortada.

Agustina Cherri, Nilo, Muna y Gastón Pauls (Captura de video)

Ese instante marcó un antes y un después. “Reconocí que estaba enfermo y que necesitaba ayuda”, dijo. Así comenzó su camino de recuperación. Aunque hoy están separados, Gastón no duda: “Le voy a agradecer toda la vida. Me devolvió a la vida”.