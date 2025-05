Gastón Pauls se quebró al hablar por primera vez de su adicción: “Consumí 8 años de...”.

Gastón Pauls sorprendió al público al relatar su propia historia de vida al estilo de Diego Maradona en La Noche del Diez (eltrece), entrevistándose a sí mismo en la reciente edición de su programa Seres Libres (Crónica).

Gastón Pauls regresa con "Seres libres". (Gentileza Prensa Gastón Pauls)

Si bien es conocido que gran parte de su vida estuvo marcada por las adicciones, en esta oportunidad el actor reveló aspectos poco conocidos y profundizó en vivencias que hasta ahora no habían salido a la luz.

El terrible episodio que vivió Gastón Pauls con su adicción

Gastón Pauls suele remarcar que uno de los mayores peligros para quienes atraviesan una adicción es la falsa sensación de control. “Yo vi cómo se morían amigos míos en un accidente, o porque se suicidaba otro y pensaba ‘bueno, eso nunca me va a pasar a mí porque el problema de ellos es que no saben manejarlo y mi virtud es que yo sí estoy pudiendo manejarlo’. Mientras yo me hundía cada vez más en un pozo que además parecía tener un fondo”, explicó.

El actor también recordó cómo fue su primer acercamiento a las sustancias, específicamente al alcohol. Tenía apenas 13 o 14 años cuando decidió tomar lo que quedaba en los vasos de los adultos. En ese momento, terminó borracho: en un principio la situación le resultó graciosa, pero pronto pasó a sentirse angustiado y terminó llorando.

Gastón Pauls.

Durante su testimonio, Gastón Pauls profundizó en cómo el consumo suele disfrazarse de algo inofensivo o incluso atractivo al comienzo, cuando en realidad esconde un trasfondo oscuro. “El juego de las adicciones al principio parece ser todo lo contrario. Es como dice Charly García, ‘la cocaína, no es blanca, es negra’. Para mí el alcohol tampoco era lo que parece al principio”, reflexionó.

Así pudo alejarse Gastón Pauls de las drogas

Más adelante en su relato, Gastón Pauls compartió que su “sustancia de preferencia”, como él mismo la define, fue la cocaína. Empezó a consumirla en 1989 y lo hizo de manera constante durante más de una década.

En una entrevista en Seres Libres (Crónica), recordó el punto de quiebre: “Ese año en Mar del Plata, una madrugada, venía de dos noches sin dormir. Me había subido al escenario sin dormir, consumiendo cocaína, y me di cuenta una mañana en una casa en la que yo estaba que tenía un problema. Me di cuenta qué hacía un mes que tomaba todos los días y que no podía manejar la situación, que se me había ido totalmente de las manos”, relató.

Gastón Pauls y Muna Pauls Cherri. (Instagram: Muna Pauls Cherri)

A pesar de esa toma de conciencia, reveló que siguió atrapado por la adicción durante años: “Paradójicamente, a pesar de haber descubierto en ese momento que había perdido totalmente el control, yo seguí consumiendo casi ocho años más hasta que pude pedir ayuda”.

El conductor se esfuerza por poner en palabras las emociones que atraviesan a quienes enfrentan una situación similar, con el fin de que su testimonio sea útil: “Es sentirte solo, desesperado y no tener contención. Todos esos años son de muchísima tristeza. En aquel momento creía que estaba divirtiéndome, que estaba festejando, que estaba siendo libre... Toda esa etapa la recuerdo con muchísima tristeza, sobre todo cuando veo fotos y veo mi mirada bloqueada, ausente”, expresó visiblemente conmovido.

Para él, los recuerdos más dolorosos están vinculados a la soledad: “Solo, totalmente solo, cuando no iba a lugares donde tenía que ir o donde me invitaban y donde además buscaba la muerte porque se me hinchaba el hígado, se me hinchaba la cara. Me miraba al espejo, decía ‘me voy a morir’ y me iba a tomar más. Veía a mi perro que se iba un rincón y se quedaba alejado de mí como sabiendo que yo no estaba ahí”, concluyó.