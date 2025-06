La tremenda confesión de Andrea Rincón sobre su adicción: “Directo a consumir”

Andrea Rincón volvió a hablar sin filtros de su historia personal y profesional, marcada por el éxito, la lucha interna y el proceso de sanación. En una charla con Héctor Maugeri para el ciclo +Caras, la actriz repasó su pasado, hizo una autocrítica sobre la cosificación que sufrió y sorprendió al recordar el episodio que la llevó directamente al consumo.

Saltó a la fama en 2007, tras su paso por Gran Hermano. Con apenas 21 años, se convirtió en vedette y figura mediática, pero detrás de la exposición había una mujer que lidiaba con el dolor. “Me violentaron mucho y yo también lo permití. Yo daba batalla, pero por dentro estaba hecha pedazos”, confesó.

"Me duele cuando veo gente en consumo", señaló Andrea.

Andrea Rincón recordó un oscuro momento que vivió tras su pelea con Mónica Farro

En un momento de la entrevista, Andrea recordó la violenta pelea con Mónica Farro en el corte de Intrusos en 2013. El cruce, que ocurrió fuera de cámaras, fue tan tenso que casi termina en una pelea física. “Todo el mundo decía: ‘¡Qué genia!’, y para mí no sos una genia. Faltarse el respeto entre mujeres en televisión es decadente”, reflexionó.

Pero lo más fuerte fue su confesión sobre lo que pasó después. “Cuando volví a mi casa, me encerré a llorar. Me fui directo a consumir”, relató Rincón con crudeza. Ese episodio marcó un punto de inflexión. “Ese día me di cuenta que lo que parecía empoderamiento, en realidad era una respuesta al dolor”.

La tremenda pelea de Andrea Rincón y Mónica Farro.

Con el paso del tiempo, ambas protagonistas lograron limar asperezas y pedir perdón. Andrea asegura que ya no guarda rencores, pero no olvida lo mucho que le costó salir adelante.