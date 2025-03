Mónica Farro desafió todos los límites, se sacó todo y posó en las redes sin ropa: “Simplemente natural”

Mónica Farro volvió a captar la atención de sus seguidores con una sesión de fotos que dejó a todos sin palabras. La vedette compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que se la puede ver completamente desnuda, sentada en el piso frente a un espejo mientras toma una selfie.

Mónica Farro impacto con su impresionante figura a los 49 años.

En la foto, la artista cubre sus pechos con las manos, dejando a la vista sus tatuajes, que se convirtieron en parte de su identidad. “Simplemente natural”, escribió en el epígrafe de la publicación, una frase que sus seguidores interpretaron como una declaración de amor propio.

La foto de Mónica Farro que levantó la temperatura en Instagram

La publicación no tardó en viralizarse y generó una oleada de comentarios entre sus seguidores. “Siempre diosa”, “¡Wow, sos un fuegol!”, “Belleza natural, me encanta”, fueron algunos de los mensajes que inundaron la sección de comentarios.

La polémica de Mónica Farro con Morena Rial

Mientras la vedette sigue deslumbrando en las redes, también se encuentra en el centro de la polémica por declaraciones recientes sobre Morena Rial. En medio del escándalo que involucra a la hija del conductor, Farro aprovechó para recordar un episodio que la tuvo como víctima.

En una entrevista con el programa DDM, la actriz reveló que en 2023 sufrió un robo en los camarines de LAM y que, con el tiempo, se enteró de que la responsable habría sido Morena.

Mónica Farro acusó a Morena Rial por robo

“Me faltó efectivo, la tarjeta y maquillaje”, detalló la vedette sobre lo ocurrido en aquella ocasión. Explicó que, en su momento, no acusó a nadie porque no tenía pruebas concretas, pero que con el tiempo, la policía le informó que los gastos realizados con su tarjeta estaban vinculados a una cuenta de MercadoPago asociada a Rial. “Si se la apaña y perdona, después pasa lo que pasa ahora”, sentenció Farro, haciendo referencia a la reciente detención de Morena por una serie de robos.

Además, la vedette opinó sobre la situación actual de la hija de Jorge Rial y su responsabilidad en los hechos que la llevaron a prisión. “Era obvio. Hay celulares, robos en hoteles, hay un montón de cosas, esto se pasó de la raya”, declaró. También criticó duramente el hecho de que Morena haya sido detenida con su bebé en brazos: “Lo llevas a delinquir y ahora lo querés a tu hijo. La Justicia no te puede devolver a tu hijo si lo llevas a delinquir”.

Lo cierto es que entre el revuelo mediático y la repercusión de su impactante foto en redes sociales, Mónica Farro sigue dando que hablar.