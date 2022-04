Yuliana Ruiz Díaz tiene 21 años y es una de las jóvenes promesas argentinas del taekwondo. Es oriunda de Neuquén, compitió en Bélgica y Bulgaria y en mayo viajará a disputar un campeonato en Punta Cana. Divide su tiempo entre el entrenamiento y sus estudios de Administración de Empresas y ya la perfilan como una de las posibles integrantes de la Selección Argentina de Taekwondo.

La joven es la única taekwondista de Neuquén, aunque representa formalmente a la provincia de Río Negro. En mayo viajará a Punta Cana, Republicana Dominicana, para disputar el Campeonato Panamericano Absoluto.

“Recién estoy empezando falta mucho, tengo mucho camino por recorrer”, dijo la deportista en diálogo con LMNeuquén. Yuliana divide sus días entre entrenar y estudiar. Se levanta temprano, toma un par de mates con su pareja y viaja desde Neuquén a Centenario para entrenar con Juan Contreras, un profesor que reformó el living de su casa para formar a jóvenes taekwondistas.

Yiuliana entrena de día con Juan Contreras y de noche estudia Administración de Empresas. Foto: LM Neuquén

“Cuando vimos a Yuliana prácticamente la hicimos formar parte de la familia. Primero, deportivamente vimos su biotipo, sus brazos largos y piernas, tenía todas las condiciones para ser una campeona”, dijo Contreras.

Yuliana entrena con Contreras desde los 13 años. Ella vivía en el barrio Nueva España de Centenario, hasta que a sus 18 años se mudó a la capital de Neuquén. “Nací en Neuquén, pero mi casa está en Nueva España, viví toda mi vida ahí y a los 18 me fui del barrio. Vuelvo a ver a mis hermanos y sobrinos. Con los vecinos ya casi no tengo relación, pero me escriben mucho por Facebook y se acuerdan”, dijo la deportista.

Yuliana, la única taekwondista de Neuquén

La joven tiene un gran futuro por delante y hoy la perfilan como una posible integrante de la categoría Mayores de la Selección Argentina de Taekwondo. La neuquina aseguró que en su deporte no existen grandes diferencias entre mujeres y hombres en los entrenamientos salvo “en el ámbito de fuerza o lucha porque los hombres son más brutos, pero después el físico, en la pista y en la dieta alimentaria es todo lo mismo”.

Yiuliana junto a su entrenador Juan Contreras, quien reformó el living de su casa para formar a taekwondistas. Foto: LM Neuquén

Yuliana explicó que es importante la preparación física y la buena alimentación para rendir en su deporte. “Hay que alimentarse bien, bajar los carbohidratos, comer verduras y tomar mucha agua antes de un torneo para dar con el peso y tener fuerza”, explicó la joven que alterna su vida entre sus estudios, su vida personal y el entrenamiento de alto rendimiento para los juegos de Punta Cana.

Yiulana disputará en mayo un campeonato en Punta Cana. Hace menos de un mes volvió de una competencia en Europa donde se enfrentó a grandes taekwondistas del mundo. Foto: LM Neuquén

“Las convocatorias son de 10 días o dos semanas, y entrenamos todos los días en Buenos Aires antes de un torneo. La gira europea fue la primera salida que hice con la selección Argentina, en Bulgaria mucho no salimos por el COVID”, dijo Yuliana. El 7 de abril, la joven viajará a México para entrenar durante 15 días antes de viajar a Punta Cana. Hace menos de un mes volvió de Europa, donde comepitó, en Bulgaria y Bélgica, contra grandes taekwondistas del mundo.

