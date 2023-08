Luego de las PASO, el peso argentino sufrió una fuerte devaluación, impactando principalmente en los precios de los insumos. Una joven neuquina de 20 años, frente a este panorama, se solidarizó con sus vecinos de Centenario y decidió prepararles guiso.

Con mucho esfuerzo y dedicación, la solidaria muchacha, llamada Zoe Papatryphonos, puso manos a la obra y reunió donaciones de alimentos. Luego, con ayuda de su familia y amigas, preparar este plato caliente, aprovechando que están en pleno invierno.

Todo el guiso que cocinó lo repartió en la Plaza Soldado Águila. Pero para poder lograr esto, primero tuvo que difundir a través de las redes sociales un llamado a la solidaridad, pidiendo que quienes puedan y quieran aportar alimentos, ella los recibiría para poder cocinarle a los demás de forma gratuita.

Guiso solidario en Centenario: la iniciativa de esta joven vecina

“Lo que está pasando es muy fuerte y duro, una tarde estaba tomando mate con mi mamá y pensé en poder ayudar de alguna forma, así que empecé a subir publicaciones en mis redes preguntando si me ayudaban con fideos y arroz para hacer un guiso solidario”, compartió la joven en diálogo con LMNeuquén,

La respuesta fue casi inmediata, muchas personas la comenzaron a llamar para ofrecerle ayuda, ya sea dándole comida como una mano en la preparación. En cuestión de días, Zoe reunió fideos, pollo, papas e incluso dinero, con los que compró condimentos y demás insumos que necesitaba.

Una neuquina de 20 años tuvo un gran gesto solidario con sus vecinos de Centenario y les cocinó guiso a todos. Foto: LMNeuquén

Si bien ella sabe de cocina, pues es pastelera, le pidió ayuda a su abuela Regina, quien se da mañana en esta área y sus guisos nunca fallan. Pero, además, se sumaron su tía Daniela y dos amigas, Briza y Kiara.

El lunes 21 en horas de la mañana se instalaron entre las ollas y la comida, y al mediodía finalizaron. Con una gran cantidad de guiso, no perdieron tiempo y se dirigieron a la plaza con una mesa improvisada para servir su comida.

“Hay muchas familias numerosas que no llegan a fin de mes, muchos abuelos y abuelas que tampoco llegan y todo eso me puso demasiado triste y me dije que tenía que ayudar”, comentó Zoe.

Una neuquina de 20 años tuvo un gran gesto solidario con sus vecinos de Centenario y les cocinó guiso a todos. Foto: LMNeuquén

A pesar de la lluvia y el frío, fueron varios los vecinos que se acercaron y se llevaron su plato para deleitar la receta de estas mujeres solidarias. También los acompañaba una porción de pan para cada uno.

“Mi idea es hacerlo todos los fines de semana. Sobraron algunas cosas, una caja de fideos, cebollas, así que quizás puedo hacer unos fideos con tuco, o lo que salga. Voy a seguir recolectando alimentos para poder ayudar a quienes no tienen”, concluyó la muchacha.