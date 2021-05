En el marco de la segunda ola de contagios de coronavirus que preocupa a la sociedad argentina, el personal de salud son los primeros afectados en esta catástrofe. Ellos tienen que estar óptimos para trabajar día tras día hace ya, más de un año. Ante esto, una profesional contó en primera persona cómo se está viviendo el colapso sanitario en Neuquén.

Luciana Ortiz, una profesional de la provincia de Omar Gutierrez habló y contó la verdad sobre una experiencia que tuvo que vivir en la que las autoridades del hospital en donde atiende le indicaron que deje morir a un hombre de 56 años. Finalmente le pudieron salvar la vida.

“Por el código de bioética nos dijeron que si no podíamos sostener a un paciente lo dejemos morir: teníamos un hombre que se estaba ahogando porque no podía respirar y nos habían dado la orden de dejarlo morir porque no había una chance”, explicó en una entrevista en Instagram con el periodista neuquino Alejandro Contreras.

No obstante, entre la cuerda de la vida y la muerte, la profesión y la obligación, Ortiz agregó: “Lo sostuvimos como pudimos, hasta que apareció una cama de terapia intensiva”.

Colapso sanitario en Neuquén: la foto publicada por la médica Luciana Ortiz Luna en Facebook. Facebook de Luciana Ortiz Luna

En este contexto, y entristecida por la situación alarmante y desesperante que se vive, la profesional sostuvo: “Se nos está mandando al personal de salud a matar a los neuquinos y yo no quiero ser parte de eso. Necesitamos por favor que un terapista nos venga a ayudar”, se lamentó.

La doctora pide que por favor alguien los ayude y que coloquen un Hospital de Campaña en la localidad para colaborar con el colapso. “¿Ven por qué pedimos urgente un hospital modular? Pacientes internados en los pasillos y se termina el oxígeno”, había escrito ella misma en un posteo que realizó en las redes sociales , donde compartió también una imagen de la cruda verdad: dos personas internados en los pasillos del hospital.

“Fuimos anunciando de lo que iba a pasar, esto se venía y no teníamos cómo afrontarlo. Mientras los muertos no sean tus muertos, no vas a entender lo que está pasando”, afirmó de manera muy tajante sobre la situación.