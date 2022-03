Ante las necesidades que atraviesan los estudiantes de Río Negro y el comienzo de las clases, Analía Paredes se propuso organizar una rifa para comprar útiles y armar kits escolares para ellos.

Si bien la enfermera trabaja en el Hospital Castro Rendón, capital de Neuquén, hace un tiempo se mudó a la localidad rionegrina Balsa Las Perlas, donde vio las carencias que los estudiantes tenían. En diálogo con LM Neuquén, explicó: “Decidí no ser una observadora pasiva, sino que me propuse hacer algo para poder ayudar a los más chiquitos”.

Un mes antes del comienzo del ciclo lectivo, la mujer de 28 años se contactó con los docentes de la Escuela N°278, quienes le confesaron que la principal causa del ausentismo en las clases se debe a la falta de útiles escolares. Fue en ese momento que la joven se propuso ayudar.

La idea estaba dirigida a un establecimiento cuya matrícula supera los 500 niños. Como mejor alternativa pensó en organizar una rifa con diferentes premios: desde dinero en efectivo hasta donaciones que realizaron artesanos y emprendedores de la ciudad de Neuquén.

Analía Paredes organizó una rifa y donó útiles escolares a alumnos de Balsa Las Perlas, Río Negro. Foto: LM Neuquén

“Mucha gente donó dinero en efectivo, además de comprar los números. Fueron 170 números que se vendieron todos”, explicó Paredes. De esta forma recaudó más de $30 mil, de los cuales $12 mil fueron a los premios y los $18 mil restantes a la compra de útiles escolares.

Recurrió al mayorista y compró desde cuadernos, hojas, carpetas hasta lápices, lapiceras y gomas. Todo aquello que los alumnos de cualquier grado requieran para tener clases.

Una vez comprado todo, entre sus amigas y compañeras armaron los sets y envolvieron para presentarlos como un regalo a la persona que lo requiere. En total montaron 170 paquetes.

Ya organizado, el sábado 5 de marzo la enfermera neuquina invitó a todos los chicos de la comunidad para que se acercaran a la escuela N°247. Como requisito se dispuso llevar una taza para tomar chocolatada.

Enfermera de Neuquén organizó una jornada recreativa para darle los útiles a alumnos de Río Negro. Foto: LM Neuquén

Para realizar la jornada recreativa, Paredes coordinó con la vicedirectora de la institución y se habilitó todo el lugar, incluida la cocina para la bebida caliente. En el patio hicieron juegos y luego recibieron sus útiles escolares.

“Algunos fueron con sus hermanos mayores y a ellos también pudimos contribuirles entregándoles cosas que les iban a servir para la secundaria”, recordó la joven.

Detalló que para los más pequeños fue una sorpresa enterarse de la donación. La gran mayoría viene de familias más humildes y anteriormente no habían asistido a los primeros días de clase por la falta de elementos de estudio, con lo cual los regalos les resultaron de mucha ayuda.

Durante la jornada recreativa en Balsa Las Perlas, los niños reflexionaron sobre el bullying

Durante la jornada también se reflexionó sobre el bullying: una mujer leyó un cuento acerca de un cocodrilo que iba a empezar las clases, pero no era aceptado. Para concluir, se les pidió a los menores que dibujaran su escuela ideal, donde no exista la discriminación.

De los 170 kits escolares se entregaron 80, mientras que los 90 restantes, sumado a la leche y chocolate que sobró, fueron destinados a la escuela N°247 que abrió las puertas para realizar el encuentro y entrega de los útiles, con el fin de ayudar a sus alumnos y quienes lo necesiten. Muchos chicos no acudieron al lugar debido a que viven lejos y no lograron llevarlos.

Paredes, sin embargo, no se quedó con eso. Ya comenzó una nueva campaña para comprar pinturas y poner en condiciones la escuela, ya que los alumnos merecen estudiar en un lugar apto.

Analía Paredes seguirá haciendo donaciones a los alumnos de Balsa Las Perlas, Río Negro. Foto: LM Neuquén

“Decidí no pasar más de largo, no importa que uno no tenga hijos, lo importante es ayudar de la forma en que podemos. Siento una satisfacción plena de saber que pude ayudar a chicos que lo necesitan, de mostrarles la bondad desinteresada”, finalizó.