Claudio Serna es oriundo de La Plata, indignado con la situación que atraviesa Ucrania como consecuencia de la invasión rusa, se ofreció como voluntario para combatir en ese país.

“No me asusta ir al campo de batalla. Tengo manejo de armas porque aprendí desde chico, aunque sé que no es lo mismo eso que una guerra”, expresó el hombre, en diálogo con “221 Radio”.

Claudio Serna, un hombre de La Plata se ofreció como voluntario para combatir en Ucrania. Foto: El Día

Si bien contó que su familia no está de acuerdo, en caso de que lo llamen para unirse al ejército pedirá licencia en su trabajo en la Secretaría de Seguridad de La Plata.

Por otro lado, también dijo que tiene conocimientos en el manejo de armas, ya que “desde chico mi padre me enseñó a hacer caza deportiva. Uno aprendió y me crié en el campo”.

Finalmente, relató que pese a no tener experiencia en combate, sintió la necesidad de ofrecer su apoyo: “Me da bronca, no tendría que haber en la época que estamos”.