Mientras continúa el conflicto entre Rusia y Ucrania, se espera que este lunes haya una nueva mesa de negociaciones para intentar llegar a un acuerdo que ponga el fin a la guerra. En ese sentido, desde Kiev apuntan a que podrían desistir de unirse a la OTAN. La reunión tendrá lugar en la frontera polaco-bielorrusa.

El jefe de la facción ucraniana confirmó que el encuentro será este lunes, en un posteo por Facebook. Asimismo, adelantó que la elección de Bielorrusia se debe a la negativa de Rusia de ir a otro sitio y señaló que “es posible que más adelante sea en otro país, porque nos gustaría elegir otra opción como Turquía o Polonia. Lamentablemente, Bielorrusia es utilizada como una cabeza de playa para atacar nuestras ciudades”.

Será la tercera reunión entre los parlamentarios ucranianos y rusos en la frontera de Polonia y Bielorrusia.

El jefe de los negociadores ucranianos confirmó que en Kiev está dispuesto a renunciar a su ingreso a la OTAN

David Arajamia, jefe de la facción parlamentaria, explicó que Ucrania no está dispuesta a comprometer su integridad territorial en las conversaciones Rusia, pero está abierta a discutir “modelos ajenos a la OTAN” para su futuro.

“La respuesta que recibimos de los países de la OTAN es que no están listos siquiera para discutir nuestro ingreso a la OTAN durante el próximo período de cinco o diez años”, remarcó en declaraciones con la Fox News. Este es uno de los principales puntos que reclama Vladimir Putin en su reclamo ante la invasión a tierras ucranianas.

La advertencia de Volodimir Zelenski a los “líderes occidentales”

El presidente de Ucrania cuestionó durante el domingo que los mandatarios de las principales potencias de Occidente permanecieron en “silencio” ante el inminente ataque de Rusia a las fábricas de material militar ucranianas, al cual consideró como un “asesinato deliberado”.

“Rusia anunció que mañana bombardeará nuestras empresas de la industria de defensa. La mayoría de ellas están ubicadas en nuestras ciudades, con civiles alrededor. Miles de personas trabajan allí. Cientos de miles viven cerca. Esto es asesinato. Un asesinato deliberado”, expresó en sus redes sociales Zelenski.

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, volvió a reclamarle a los "líderes occidentales" por no expresarse ante un nuevo bombardeo ruso. Foto: -

“No he escuchado una reacción a este anuncio de ningún líder mundial hoy. De cualquier político occidental. Piensa en la sensación de impunidad de los invasores, que anuncian sus atrocidades planeadas. Parece que todo lo que los militares rusos ya han hecho todavía no es suficiente para ellos. No hay suficientes destinos arruinados. Vidas mutiladas. Quieren matar aún más”, agregó.

Las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea continúan en escalada: podrían prohibir la compra de gas ruso

Los principales gobiernos occidentes analizan prohibir la importaciones de petróleo y gas natural proveniente de Rusia, producto de la invasión de las tropas de ese país a Ucrania. Si bien no hay nada confirmado, los mandatarios analizan el efecto que podría tener en la economía mundial.

Antony Blinken junto a Joe Biden. Estados Unidos está intentando evitar la compra de gas ruso y petróleo.

“Estamos hablando con nuestros socios y aliados europeos para que consideren, de manera coordinada, la idea de prohibir la importación de petróleo ruso y al mismo tiempo garantizar que haya suficiente suministro en los mercados mundiales”, señaló Antony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense durante un viaje a Moldavia.

Los precios del crudo han alcanzado niveles elevados y cerraron el viernes en 115,70 dólares para el barril de la variedad WTI y 118,10 dólares para el tipo Brent. Esto ha llevado a un aumento de precios en la venta de naftas en EE.UU., que llevó a 4,10 dólares el galón, es decir, 1,10 dólares por litro.