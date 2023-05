Quién es Laura, la neuquina que robó el corazón del cantante de NTVG y es “la gran musa” de su nuevo disco solista

El cantante de la icónica banda uruguaya No te va gustar presentará en Neuquén su nuevo disco solista “Emi”, con nuevas canciones, un ambiente más íntimo y un estilo bien diferente de clásicos como “Tan lejos” o “A las nueve”. El músico confesó quién es su musa inspiradora para el disco y por qué le gusta tanto ir a Neuquén.

Si bien el cantante sigue en la banda, ha decidido sacar su propio disco y lo presentará en Mood Live, un bar de la capital de Neuquén este domingo 14 de mayo a las 21 hs. La felicidad del cantante es enorme debido a su unión con esa provincia: ahí vive su gran amor.

Conocé a la neuquina dueña del corazón del cantante de NTVG

Emiliano, en una entrevista con LMPlay, habló sobre la larga e intensa historia de amor con su novia, con quien mantiene una relación particular: “Es una relación a distancia que mantenemos a través de los años. Nos encontramos en Neuquén, o en Buenos Aires, o en cualquier otra parte, y donde sea hay mucho amor. La verdad que estoy supercontento de poder tocar ahí en su ciudad”.

Laura, la novia de Emiliano Brancciari. Foto: LMNeuquén

Además, Emiliano contó que con Laura, quien vive en Plottier, se conocen desde 2018 y que a pesar de “idas y vueltas”, hace mucho que están juntos y comparten su amor. “En Internet sale cualquier cosa”, aclaró Emiliano sobre su situación sentimental, dejando en claro el bajo perfil de su relación.

La relación entre el proyecto personal de Emiliano y No te va gustar

El cantante explicó que su nuevo disco va por fuera de su proyecto con la banda uruguaya, aunque mantiene una “relación abierta” con NTVG, quienes no tienen problema con su camino personal. Tanto su disco solista como la banda comparten el mismo manager, por lo que no es difícil coordinar las fechas.

Emiliano Brancciari, de No Te Va Gustar, lanzó su primer disco solista. (Prensa EMI).

“Esto nace desde un lugar sano porque yo sigo siendo parte de No Te Va a Gustar, ese mi proyecto principal, es mi familia y estoy muy feliz ahí. Pero también quiero hacer otras cosas y no quiero esperar a que pase algo malo con la banda como para poder hacerlo, entonces me doy esos pequeños gustos, esos desafíos”, contó el argentino, nacionalizado uruguayo.