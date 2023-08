Quién es Abigail, la nena de 10 años que salvó a su familia del derrumbe del cerro en Chos Malal

Los focos continúan en Chos Malal, Neuquén, luego de un derrumbe desarrollado el martes 1° de agosto en el Cerro de la Virgen. Una familia se encontraba en la zona cuando ocurrió, pero gracias a su pequeña hija de 10 años se salvó, al ser ella la única que sintió el temblor del suelo.

Estas personas estaban en el lugar y momento equivocado, pero debido a los sentidos de la niña, llamada Abigail, evitaron una tragedia. Este emblemático sitio de la naturaleza perdió un eslabón fundamental de su estructura.

Cintia Rodríguez y su esposo Daniel Echevarría no están vivos por un milagro, sino por la pequeña. Froilán Rodríguez, su tío, contó a LMNeuquén que “ellos estaban haciendo dedo para regresar a su casa cerca de Huinganco”, cuando su “sobrina siente movimientos y se da cuenta de que el cerro se empieza a derrumbar“.

Abigail junto a su familia, sobrevivientes del derrumbe del cerro en Chos Malal. Foto: LMNeuquén

Es en ese momento que comenzó a gritar y a avisarle a sus padres lo que estaba ocurriendo. Instantáneamente, todos se movieron del centro del impacto y lograron ganarle esa partida a la muerte.

Rodríguez tomó a la hija más pequeña del brazo y empezaron a correr. Los más afectados por el desplazamiento de piedras fueron Abigail y su papá, quienes debieron ser derivados a Neuquén para atenciones de mayor complejidad.

Según trascendió, los médicos le encontraron al hombre una fractura expuesta en una de sus piernas, mientras que la pequeña deberá recibir una cirugía de tobillo. Ahora bien, nada de esto es grave: están totalmente fuera de peligro.

El relato de la vecina de Chos Malal que se salvó de milagro de quedar atrapada entre las piedas

Los vecinos de Chos Malal no salen de su asombro luego de los momentos de tensión que se vivió el martes por el desmoronamiento del cerro de la Virgen. Cuatro personas quedaron atrapadas bajo delas rocas, pero no hubo que lamentar muertes. “Escuché un crack y se me vino la montaña encima”, contó una vecina que logró huir del derrumbe y ayudar a una niña pequeña.

Estaba a punto de cruzar la Ruta 43, cuando percibió que las rocas estaban comenzando a bajar a gran velocidad. Gracias a su rápida reacción logró salvarse. “Iba a cruzar por ahí para ir a ver a mis hermanas, venía caminando, escuché un crack y se vino la montaña encima. Vi que podía correr y llegaba a cruzar, pero me agarraban las piedras, entonces retrocedí y corrí todo lo que pude”, detalló.

Desmoronamiento del cerro de la Virgen en Chos Malal. Foto: Diario Rio Negro

Además, contó que un hombre le entregó una nena que estaba herida: “Estaba toda ensangrentada y todo el tiempo pedía por su mamá”, En este sentido, comentó que un ciclista que pasaba por el lugar frenó a ayudarlas.

“No me animaba a apretarla mucho porque no sabía dónde estaba lastimada”, sostuvo. Luego la menor de 3 años recibió la atención médica correspondiente en el hospital de Chos Malal. En total fueron cuatro las personas que quedaron atrapadas abajo de las piedras: además de la pequeña, rescataron a un hombre y a dos mujeres, una de ellas embarazada.