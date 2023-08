“Se me vino la montaña encima”, una vecina de Chos Malal se salvó de milagro de quedar atrapada entre las piedas

Los vecinos de Chos Malal no salen de su asombro luego de los momentos de tensión que se vivió el martes por el desmoronamiento del cerro de la Virgen. Cuatro personas quedaron atrapadas bajo delas rocas, pero no hubo que lamentar muertes. “Escuché un crack y se me vino la montaña encima”, contó una vecina que logró evitar el derrumbe y ayudar a una niña pequeña.

“Gracias a Dios podemos contarla, creo que tengo un Dios aparte”, sostuvo la mujer y aclaró que esto “puede volver a pasar porque se sigue desmoronando el cerro”.

El testimonio de una vecina que se salvó de milagro del desmoronamiento del cerro

La mujer estaba a punto de cruzar la Ruta 43, cuando percibió que las rocas estaban comenzando a bajar a gran velocidad; es por eso que gracias a su rápida reacción logró salvarse. “Iba a cruzar por ahí para ir a ver a mis hermanas, venía caminando, escuché un crack y se vino la montaña encima. Vi que podía correr y llegaba a cruzar, pero me agarraban las piedras, entonces retrocedí y corrí todo lo que pude”, detalló en diálogo con TN.

Además, contó que un hombre le entregó una nena que estaba herida: “Estaba toda ensangrentada y todo el tiempo pedía por su mamá”, detalló y comentó que un ciclista que pasaba por el lugar frenó a ayudarlas.

“No me animaba a apretarla mucho porque no sabía dónde estaba lastimada”, sostuvo. Luego la menor de 3 años recibió la atención médica correspondiente en el hospital de Chos Malal. En total fueron cuatro las personas que quedaron atrapadas abajo de las piedras: además de la pequeña, rescataron a un hombre y a dos mujeres, una de ellas embarazada.