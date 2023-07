Neuquén: se produjo el sismo de mayor magnitud en la provincia y una alerta en los celulares ocasionó confusión entre los vecinos

Este lunes 17 de julio a las 00:05 hs, se pudo sentir un temblor en algunas partes de Argentina y Chile. El epicentro fue en una zona de Neuquén y eso lo convirtió en el sismo de mayor magnitud en la provincia, con unos 6,5 grados. Si bien no se reportaron daños graves ni víctimas, vecinos de Neuquén y Río Negro se alarmaron al recibir notificaciones en sus teléfonos sobre el sismo y hubo una gran confusión y miedo en las primeras horas del lunes.

El episodio tuvo su epicentro, según indicó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), en el oeste de Neuquén, a unos 240 km al oeste de la capital y 14 km al sur de Loncopué. Además, repercutió en otras localidades de la zona, como Caviahue, Copahue, Añelo y Villa la Angostura y llegó a sentirse incluso en otras provincias como Mendoza y Río Negro.

El sismo fue registrado a los 5 minutos y 9 segundos pasada la medianoche, y tuvo una magnitud de 6,5 grados, convirtiéndose en el más fuerte de la historia de la provincia. Además, tuvo una profundidad de 214 km, lo que significa que es un movimiento de subducción o por causas naturales, es decir que no fue inducido ni causado por el humano, ya que esos son menos profundos.

Este evento ocurrió al mismo momento que otro sismo en Chile, que fue a las 23:05, hora de Chile, (ya que entre los dos países hay una hora de diferencia), en Lonquimay, región del Bio Bio, una localidad que se encuentra a unos 77 km de la de Neuquén.

Los avisos en los celulares que alarmaron a los vecinos

Horas antes del incidente, Google comenzó a enviar avisos a los celulares de muchos vecinos de Neuquén y Río Negro y muchos se asustaron al no entender lo que sucedía. El director provincial neuquino de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que no hubo daños y que no era un sismo peligroso.

Los vecinos de Neuquén y Río Negro recibieron una alerta sobre el sismo. Foto: Diario Río Negro

Al mismo tiempo, Cruz criticó el avanzar de Google por el miedo que provocó: “Fue un caos total, el sistema de aviso de Google generó demasiada psicosis, mucho temor”, expresó. También aclaró que le había parecido extraña la situación ya que las alertas, por lo general, son sectorizadas y dijo: “Estamos investigando el motivo del alerta porque genera mucho pánico en la población”.

Los memes sobre el sismo en Neuquén

Luego de descubrir que no corrían riesgo, los vecinos se relajaron e hicieron chistes sobre la situación que se había vivido esa noche. Desde personas que se asustaron hasta otras que ni sintieron el impacto y siguieron durmiendo como si nada pasara.

Los memes sobre el sismo en Neuquén. Foto: Twitter

Los memes sobre el sismo que llegó a partes de Neuquén, Río Negro, Mendoza y partes de Chile. Foto: Twitter