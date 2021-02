El Gobierno de Neuquén oficializó el protocolo para la vuelta a clases el próximo 3 de marzo y desde la Asociación de Trabajadores de la Educación provincial (ATEN) rechazaron estas medidas que buscan garantizar la vuelta a la actividad educativa de manera presencial. Ante esta respuesta, el gobernador Omar Gutiérrez pidió que el gremio “reflexione y manifieste claramente si tiene o no voluntad política de avalar el comienzo de clases presenciales”.

“Apenas 24 horas después de haber participado de una jornada de trabajo sobre cómo fortalecer y hacer más seguro el sistema presencial en las escuelas, la representación gremial rechazó y no firmó el protocolo para el inicio del ciclo escolar”, comentó el Gobernador durante la ceremonia de egreso de 143 cadetes de Cutral Có y Plaza Huincul que se sumaron a la Policía de Neuquén.

En esta línea pidió a los gremialistas que reflexionen y “manifieste claramente si tiene o no tiene voluntad política de avalar el comienzo de clases presenciales”. También manifestó que “no se puede decir una cosa y hacer otra, no se puede borrar con el codo lo que se escribe con la mano”, y aclaró: “Si no está la decisión del gremio, creo que cada uno tendrá que tomar el camino que le corresponda en el marco de sus responsabilidades, pero con coherencia en los hechos, así ahorramos tiempo y nos evitamos discusiones y reuniones estériles”

La vuelta a clases presenciales graduales y alternada con la virtualidad, fue aprobada por el Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE), pero desde ATEN señalaron en un comunicado que “si bien fueron tomados algunos aportes” que realizó el sector, “se sigue sin dar respuestas integrales a las necesidades del sistema educativo”.

El gremio docente neuquino le respondió a Gutiérrez. Prensa Aten Provincial

“Estamos convencidos que la implementación de un protocolo requiere a la vez de las garantías que el Estado debe brindar de manera inexorable: salarios dignos, escuelas seguras, pleno funcionamiento de las escuelas cabeceras y asambleas presenciales para la cobertura total de todas las horas y cargos”, continúa el comunicado y concluye asegurando que “no hay posibilidad de garantizar procesos de enseñanza sin todos los maestros y profesores (están designados) en los cargos”.

Con información de Télam.