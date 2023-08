Neuquén: un hombre fue acusado por abusar de su cuñada e intentar matar a su ex pareja con una navaja

Dos episodios de violencia de género en Neuquén indignaron a todos los vecinos: una mujer denunció que su ex pareja intentó asesinarla, pero además, que había abusado de su hermana preadolescente. “Te pido perdón por lo que voy a hacer, te amo, pero si no sos mía, no vas a ser de nadie”, fue la frase que habría pronunciado el hombre de 31 años, al cortarle el cuello con una navaja.

Según denunció la mujer, ambos habían convivido unos meses de novios. Fue entre septiembre de 2022 y enero de 2023, que él habría abusado de la hermana de su pareja, que es menor de edad. Luego de ese suceso, se separaron, pero él no estaba de acuerdo con esa situación.

Así fue cómo el imputado citó, semanas después, el 5 de marzo, a su ex pareja para “hablar” en un hotel. Sin embargo, cuando ella llegó, se encontró una situación desesperante. El neuquino expresó: “Perdón por lo que voy a hacer, te amo, pero si no sos mía no vas a ser de nadie”, y tomó una navaja.

La acorraló y cortó su cuello con el arma puntiaguda, hasta que ella pudo calmarlo. El hombre se fue del hotel, dejándola inconsciente sin asistencia alguna en la habitación y pidió en la recepción que “nadie la molestara”. Horas más tarde, ella se despertó y logró escapar del establecimiento.

Cuando el personal del hotel se dispuso a ingresar a la habitación, se encontró con la escena más escabrosa: además de que estaba todo revuelto y la cama y las paredes estaban manchadas, había un mensaje escrito con sangre en la ventana que decía: “Te amo, perdón”.

El neuquino denunciado por abuso e intento de homicidio

La mujer pudo salir del hotel antes de que su ex pareja volviera y lo denunció, tanto por su intento de femicidio como por el abuso a su hermana menor de edad. El hombre fue declarado culpable por el delito de “abuso sexual agravado” a su cuñada.

En representación de la menor de edad abusada, dieron su consentimiento su hermana (que fue quien lo denunció) y su madre. En el caso, participaron Andrés Azar, fiscal del caso de Homicidios; Manuel Islas, fiscal del caso de Delitos Sexuales; Andrea Rapazzo, defensora de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente; Leandro Seisdedos, defensor jefe y Julián Berger, defensor público.

Gustavo Ravizzoli, el juez encargado de este caso, declaró que el hombre es culpable por el “abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por ser encargado de su guarda” y, por otro lado, por el “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser en contexto de género, en grado de tentativa”.

Se informó que habrá otra audiencia, donde se determinará cuál será la pena del acusado, que se cree que podría ser mayor a los 10 años.