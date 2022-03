Durante la noche del lunes y las primeras horas de la mañana del martes, más de 300 familias tomaron una chacra de Valentina Sur en Neuquén y plantearon que se revea la situación habitacional del lugar. Sin embargo, las tierras tienen propietarios que exigen el desalojo.

“Nuestro reclamo empezó siendo colectivo. Primero éramos 45 aproximadamente. Nos juntamos a hablar de nuestra necesidad, sabiendo de la cantidad de tomas que se han hecho y se han concretado. Tuvimos mucho apoyo de ex vecinalistas y pudimos concretar esto”, expresó Natalí, una de las personas activas en la toma de tierras, en diálogo con “LU5″.

Las personas que se encuentran en el lugar exigen que se haga un relevamiento que permita conocer la situación habitacional de todas las familias y así, se les permita acceder a un lote.

Las familias que se encuentran en el lugar pretenden poder habitar la chacra. Foto: Sebastián Farina Petersen

Si bien el ex presidente de la Comisión Vecinal de Valentina Sur, Marías Aguirre, expresó que el lugar en el cual se asentaron las carpas no se encuentra habitado, se conoció que la chacra ubicada entre la ex Ruta 22 y las calles O’ Connor y Maquinchao, tiene dueños, son dos personas de entre 72 y 88 años.

La sobrina de los propietarios, Ana maría Morales, dijo que “no la tienen en producción porque tienen sus años, están enfermos, pero la chacra tiene propietarios”.

Más de 300 familias tomaron una chacra en Valentina Sur en Neuquén. Foto: Sebastián Farina Petersen

También contó que pese a que realizaron la denuncia, no se hizo nada al respecto. Y aclaró que la chacra no tiene deudas.

“Mi tía, de 72 años, les estaba desarmando la carpa y diciendo que se vayan de su casa. No tenemos cerco en el fondo porque se los afanaron tres veces. Son jubilados, no pueden producir la chacra porque mi tío tiene 88 años, es gente mayor. Respeto y justicia estamos pidiendo”, exclamó en el programa de radio local, la sobrina de los dueños de las tierras.