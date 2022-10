Mayor inclusión en Neuquén: el Parque Nacional Lanín ahora cuenta con sillas de senderismo adaptadas

Las autoridades del Parque Nacional Lanín anunciaron que ya cuenta con tres sillas de senderismo adaptadas para personas con discapacidad motriz y con movilidad reducida. Se trata de un modo de incluir a más gente en los recorridos turísticos que ofrece el sitio.

Quienes estén interesados en realizarlas deberán efectuar una reserva previa y contar con al menos dos acompañantes para que puedan trasladarlos, aunque lo ideal son cuatro. Esto es posible gracias a los proyectos que vienen trabajando desde el 2006.

La provincia de Neuquén, aquel año, adoptó una serie de políticas de inclusión para poder crear un espacio de accesibilidad a personas con discapacidad. Desde entonces, se propusieron implementar un sistema para aquellos que se movilizan en sillas de ruedas o que tienen movilidad reducida temporalmente, por ejemplo por un accidente.

El Parque Nacional Lanín cuenta con sillas de senderismo adaptadas. Foto: LM Neuquén

“Para nosotros es un trabajo muy importante poder brindar espacios que garanticen el paso por senderos que de otra manera no podrían”, explicó Laura Costa Rojo, jefa del área de Educación del Parque. en diálogo con LM Neuquén.

Luego de varios años consiguieron que les aprobaran el Programa de Turismo Accesible de la Administración de Parques Nacionales. En principio se compraron unas 24 sillas de trekking adaptado, de las cuales 3 se destinaron al Parque Nacional Lanín.

Cómo funcionan las sillas inclusivas en el Parque Nacional Lanín

Estas sillas de senderismo adaptadas tienen destinos fijos en circuitos seguros para su uso. Una de ellas se encuentra en la zona de Hua Hum, otra en la zona de Puerto Canoa, sobre el lago Huechulafquen y otra en la base del Volcán Lanín.

La mujer entonces señaló: “No cobramos nada por su uso porque queremos que todo aquel que la necesite pueda utilizarla sin que tenga que pagar una determinada cantidad. A veces, la gente no tiene dinero, entonces no queremos que eso sea un impedimento para puedan venir y recorrer el Parque”.

El Parque Lanín ofrece sillas de senderismo adaptadas a personas con discapacidad o movilidad reducida. Foto: LM Neuquén

No obstante, sí es necesario pedir una reserva previa. Para ello se debe enviar un mail a lanin.accesible@apn.gob.ar y así se confirmará la fecha en que se utilizará el artefacto. A su vez, debe especificarse el circuito en el cual querrá andar y cuántos acompañantes en condiciones de levantar la silla irán.

“Pedimos que la persona que la va a usar venga con otras cuatro personas. Una debe ir adelante y otra atrás. Además, la silla sola pesa 40 kilos, a eso hay que sumarle el peso de la persona. Por eso sugerimos que también vengan dos personas más para ir una a cada costado y que quien va sentado se sienta más seguro”, explicó Costa Rojo.