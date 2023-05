Innovación e inclusión: una planta agroindustrial en Neuquén capacita y contrata personas con discapacidad

Una empresa dedicada a la acuicultura en Neuquén decidió lanzar un proyecto que se enfoca en incorporar a personas con discapacidad en su planta ubicada en Piedra del Águila. Además de promover el empleo, también llama a la inclusión.

Se trata de Idris Patagonia, la cual desde el año 2008 se dedica a la producción de trucha arcoiris. La compañía trabaja aprovechando los lagos de la cuenca del río Limay bajo una mirada sustentable, según informó TN.

“Fue muy difícil desde lo burocrático, desde lo laboral y hasta por el entorno, porque cada vez que se hace algo nuevo hay resistencias, pero una vez realizado la satisfacción fue enorme y a todos nos cambió la mirada”, indicó Lucas Maglio, ingeniero en acuicultura.

La empresa Idris Patagonia capacita e incorpora a personas con discapacidad en su planta de Piedra del Águila. Foto: Idris Patagonia

Claro está que no se refiere al cultivo de peces ni a su comercialización, sino a este proyecto llevado adelante por la empresa donde trabaja. Esta inclusiva idea nació durante la pandemia, y se tuvo en cuenta que en Piedra del Águila hay una escuela para chicos con discapacidad.

Plan 10 mil: la iniciativa inclusiva en Piedra del Águila

Primero, se desarrolló una capacitación para ver quién se entusiasmaba de los estudiantes, y a partir de ahí ver cómo se podía armar un equipo de trabajo. A esto, el Centro PyME-ADENEU de Neuquén lo llamó el “Plan 10 mil”.

Es decir, se brinda una capacitación técnica en Operario de Piscicultura, en concordancia con la escuela de Nucleamiento N°6 y la municipalidad de Piedra del Águila. “Fue un trabajo conjunto, más el apoyo de una acompañante terapéutica. La idea es que los jóvenes con capacidades diferentes puedan trabajar después con nosotros en la planta”, sumó el ingeniero.

“A las 120 personas que ya trabajan con nosotros, de las cuales la mayoría son mujeres, quisimos sumar a algunos de estos jóvenes porque había que entusiasmar, vencer prejuicios y miedos”, agregó Maglio.

No obstante, no se trató de una tarea fácil. Es muy complicado tanto desde temas burocráticos como familiares el contratar a una persona con síndrome de Down. “Muchas veces el entorno, sin querer, potencia las dificultades por miedos lógicos, por costumbre o por el reflejo de sobreproteger a la persona”, explicó.

Ahora bien, una vez solucionadas estas cuestiones, el proyecto comenzó con 4 estudiantes por mes, donde a cada uno se le asignaba un tutor que los acompañaba en el empleo. En la actualidad hay 10 chicos y chicas que tienen su título de Auxiliar en Piscicultura.

En base a lo que explicó el profesional, es una formación que ha logrado la validez a nivel provincial en Neuquén. El proceso de producción de trucha es largo, y necesita de concentración y dedicación, y de momento ya hay 2 de ellos que se van a incorporar a la empresa en junio del 2023.