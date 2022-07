Le robaron el celular a una joven neuquina dentro de su propia escuela. Al no obtener respuesta de la institución, escribió en las paredes del establecimiento CPEM 71 de Centenario: “Acá me robaron, chorros”. Ahora pide que se lo devuelvan ya que allí tiene las únicas tres fotos con su papá fallecido.

Según informó LMNeuquén, el hecho ocurrió el jueves pasado, la joven tenía su teléfono en la mochila. Al ver que las autoridades escolares no hicieron las denuncias correspondientes, la alumna de cuarto año no dudó en escribir con aerosol en las paredes de la escuela.

Una alumna del CPEM 71 de Centenario escrachó el establecimiento educativo, luego de que le robaron su celular dentro de la misma escuela. Foto: LMNeuquén

Por su parte, en un diálogo con FM Red Social 97.9, la víctima del robo dijo: “Fue en la presencia de la preceptora quien autorizó a que ingresaran los chicos que me robaron el celular, se pudieron identificar”. Luego agregó: “Son tres chicos de la misma institución del turno tarde. Fueron a boludear. No tenían porqué estar ahí y está preceptora los dejó ingresar. Están todo el día ahí y autorizan a que sigan estando, los directores no dicen nada, a mí me abrieron la mochila y me sacaron el celular”.

La joven relató que desde la institución decidieron minimizar el robo, y señaló: “A los gritos me pidieron que dejara de hablar, lo único que me decía era no haga tanto lío. Que me quedé en silencio para que no se sepa que faltaba un celular”. Pero a ella no le importa el modelo, ni el valor del móvil, sino que allí tenía las fotos de su padre que había fallecido.

Por otro lado, aseguró que “fui a pedir que llamaran a la Policía y me dijeron que no la iban a llamar”. Sin embargo, luego del robo, inmediatamente le sacaron el chip al celular porque se habían intentado comunicar desde otros teléfonos y daba “apagado”.

"Lo que me importaba es que ahí tenía las únicas tres fotos con mi papá que falleció", aseguró la joven. Foto: LMNeuquén

Cuando se le preguntó sobre las pintadas que realizó en las redes del establecimiento, la joven afirmó: “Fui yo en un ataque de impotencia, de que nadie hiciera nada”. Lo único que pretende es recuperar la tarjeta de memoria del celular.

Con lágrimas de impotencia expresó: “Se puede entender la importancia de que no se raya la escuela, no se pinta, pero cualquiera que estuviera en mi situación se daría cuenta de que las fotos de un papá no valen tres litros de pintura”. Finalmente, las autoridades educativas realizaron las actas correspondientes.