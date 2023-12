Amelia, la neuquina de 11 años que fue premiada por su gran afición a la lectura e inspira a otros niños a disfrutar esta actividad

La historia de esta niña enorgulleció a todos los vecinos de una localidad neuquina por la pasión que tiene por los libros. Amelia, con solo 11 años, ganó un concurso por ser la más lectora de Neuquén e inspirar a otros niños a seguir sus pasos.

Amelia es una excelente alumna de sexto grado en la Escuela 313 de San Martín de los Andes. Sus padres siempre le inculcaron el amor por la lectura y ella misma se convirtió en una lectora empedernida. Así fue como llegó a ganar este reconocimiento.

El concurso estaba organizado por la Fundación Leer, debido a la Maratón Nacional de Lectura. Además de Amelia, otros 23 niños de cada provincia argentina, fueron elegidos por haber leído más cantidad de libros este año en la plataforma digital Desafío Leer-El Club.

Amelia lee desde muy pequeña Foto: LMNeuquén

La pasión por los libros de la niña neuquina

“La razón por la que me gusta leer es porque me involucro mucho con la historia y los personajes. Espero que a todos les guste leer”, expresó la pequeña de 11 años por su amor por esta actividad, en diálogo con LMNeuquén. Además, contó que sus padres le inculcaron ese interés: “Cuando era chiquita mis papás siempre me leían cuentos antes de dormirme”.

Amelia estudia, tiene buenas notas, hace karate, ajedrez, programación y, por supuesto, lee mucho: ella es un ejemplo para otros niños y un gran orgullo para su familia. “Somos una familia muy lectora, a todos nos gusta leer y en casa tenemos una biblioteca grande y siempre compramos libros. Además la abuela le regaló muchos libros y la ha incentivado a la lectura también”, expresó su madre.

“Los libros que más me gustan leer son Harry Potter, la Tierra y las historias, entre otros títulos que me parecen interesantes. Los tipos de libro que me gusta leer son terror, ciencia ficción, magia, entre otras cosas”, indicó Amalia sobre sus preferencias al realizar este pasatiempo.