El neuquino de 12 años que lleva su talento en el esquí a Europa y es una promesa para el deporte

Este pequeño neuquino demostró que todo es posible si uno se lo propone: tiene 12 años, aprendió a esquiar a los 3 y ya lidera el ranking nacional en su categoría U14 en la disciplina de esquí alpino. Además, ha viajado a Europa junto a su familia, quienes también son aficionados a este deporte típico en la Patagonia.

Cristóbal Rodríguez Reggiani nació en Neuquén capital, pero en 2018, se fue a vivir con su familia a San Martín de los Andes, y dedica mucho tiempo de su vida a entrenar esta actividad junto a su papá, abogado, corredor de esquí e instructor, su madre, también abogada y fisicoculturista y su hermano de 14 años, quien también siente una gran pasión por este deporte.

El chico de 12 años fanático del esquí. Foto: LMNeuquén

“A los 3 años sentí que el esquí era mí deporte. Mi papá me enseñó y desde entonces me acompaña siempre”, contó el neuquino de 12 años, quien asiste a la Escuela del Sol y entrena en la Asociación Deportiva Club Lacar, además de representarla en la categoría U14. “La escuela siempre me entendió la cuestión del deporte y siempre me apoyaron, nunca tuve problemas para continuar con los estudios”, explicó el preadolescente.

A los 7 años, tuvo la oportunidad de viajar a conocer la nieve en Austria, aunque también conoció las de Francia y Andorra. El padre explicó: “Yo les decía a Cristóbal y Faustino que si les gustaba el esquí los iba a llevar al lugar más lindo del mundo para esquiar. Ellos me preguntaban cuál era y no les respondía hasta que un día fuimos. De alguna manera les fui sembrando el bichito y la pasión por este deporte siendo tan chicos”.

El neuquino fanático del deporte de nieve. Foto: LMNeuquén

“Las pistas del exterior en las que estuve son de las mejores, tienen la mejor nieve, pisada, con cañones de nieve todos los días, las pistas son un billar”, expresó el neuquino de 12 años.

La trayectoria de Cristóbal, el joven neuquino fanático del esquí

La primera competencia de Cristóbal fue en Bariloche a los 8 años: “Me sentí bastante bien y quedé en el puesto 23, como primera competencia estaba contento”. Luego, participó en múltiples competencias en Argentina, como FASA en Las Leñas.

También, ha estado en La Fura, una competencia de Andorra; en Monts D’Olmes, en Francia; en el torneo Borrufa y en la Fischer Ski Cup y la Rossignol Ski Comp, en Andorra.