Una joven neuquina denunció en las redes sociales un requisito que indigna: le pedían las medidas de su cuerpo. Si bien usuarios le dijeron que podría ser por tema de uniforme, la mujer sostuvo que son datos innecesarios en la etapa inicial del proceso ya que ella solo buscaba dejar cargado su CV en el sitio del Banco Provincia de La Pampa.

La mujer de 25 años trabaja actualmente en una empresa terciarizada del BPN, según detalló a LMNeuquén pero está en búsqueda de cambios y mejoras laborales por eso se embarcó en la búsqueda de un nuevo empleo: “Estaba buscando mejorar mi situación y comencé a tirar mi curriculum en varias plataformas y sitios”, señaló Jazmín Aldazabal.

Detalló que buscaba vacantes en diferentes sedes bancarias como Nación, entidades privadas y también cargó sus datos en el sitio oficial del banco pampeano, pero para su sorpresa luego de rellenar sus datos en la sexta y última pestaña le piden que detalle: medidas corporales, peso y altura.

“Al principio me pareció raro que me pidan las medidas. Primero dije, bueno será para la ropa, pero luego cuando reflexioné, y me planteé que las medidas corporales no influyen en la ropa porque sino me preguntarían el talle. Y, además, eso no debería influir en el proceso de selección previo”, remarcó la joven dejando entender que estos datos se pueden solicitar de otra manera y una vez que la contratación esté encaminada.

Banco Provincia de La Pampa en Neuquén. LMNeuquén

Jazmín comentó lo que pasó en las redes sociales y con sus amigas: todas coincidieron. “Nos da rabia que siga pasando. Una colega con la que estoy trabajando le pasó lo mismo. Y cuando se lo expuse nos indignamos las dos porque creemos que nuestro cuerpo no puede limitar nuestra capacidad”, señaló y agregó que estos temas “atrasan”.

“Cómo puede ser que sigan pidiendo qué tipo de medidas tenemos para ver si entramos dentro de lo que la empresa quiere. Ese pedido de medidas me hace creer que si no tengo 90-60-90 no voy a poder entrar”, escribió en su cuenta de Twitter y también comentó que en otros lugares pasó que le pidan este tipo de información pero una vez que la contratación ya era un hecho.