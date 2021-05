Pablo Daniel es un joven mendocino que administra una página de Instagram en la que realiza publicaciones sobre anuncios de trabajo para facilitarle la búsqueda a muchos mendocinos. Con más de 29 mil seguidores, la página “Trabajo en Mendoza” mantiene una actividad diaria de publicaciones.

Vía Mendoza habló con Pablo Daniel, el impulsor de la página creada en el 2018. “Luego de quedarme sin trabajo comencé a buscar uno nuevo en las páginas del diario, consultoras, Facebook, entre otras. Al mes me di cuenta que veía muchas ofertas que no era del rubro que yo buscaba, o que no eran de mi interés. Pero supuse que había mucha gente que por desconocimiento, alcance o tiempo, quizás no podrían ver esos avisos”, explicó.

“Es ahí cuando surgió la idea de crear un Instagram para publicar todos esos avisos laborales que yo iba encontrando. Porque que no había ninguna página de esa red social (Instagram) que se dedicara a eso y que sea exclusiva de Mendoza”, añadió. El joven explicó que las páginas existentes realizan publicaciones a nivel país y que la mayoría son de Buenos Aires.

El trabajo de buscar los anuncios lo realiza él solo y luego publica sus hallazgos en la red social. “Hace un año y medio pude conseguir trabajo, pero seguí igual con la pagina porque me di cuenta que realmente sirve y ayuda a muchas personas”, comentó.

Mujer realizando una búsqueda laboral.

El creador de la página pensó en dejar el portal por un tiempo, pero sus seguidores lo alentaron a seguir. “Me empezaron a llegar mensajes de personas que me decían que gracias a los avisos que publicaba habían conseguido trabajo. Eso me motivo para seguir”, afirmó.

Durante el 2020 muchas personas perdieron sus trabajos y por ende, debían buscar nuevos. En ese momento la página explotó, ya que antes de la pandemia la página tenia cerca de tres mil seguidores y actualmente cuenta con más de 29 mil.

El joven le dedica de una a dos horas por día a buscar avisos en diferentes redes sociales o páginas para posteriormente publicarlas. “Esta búsqueda también la hago los fines de semana, porque la verdad me gusta, me entretiene y también me sirve para desconectarme un poco. Es una especie de cable a tierra”, indicó.

Actualmente, Pablo recibe mucha ayuda de mendocinos que colaboran en la búsqueda de empleo para otros mendocinos. “Por suerte mucha gente colabora desinteresadamente, lo cual me sorprende día día. Son seguidores, que cuando ven alguna búsqueda laboral en alguna página que siguen me la envían para que yo la publique”, señaló.

Por otro lado, empresas y consultoras lo contactan para que publique sus avisos de trabajo debido al alcance que tienen sus publicaciones. “Me han contactado algunas consultoras que trabajan con varias empresas (supermercados, bodegas, callcenter, entre otros) y también tengo contacto con varias personas que trabajan en el área de RRHH y me envían los avisos cuando buscan personal”, finalizó.