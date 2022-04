Un chico de barrio como cualquier otro es una de las nuevas promesas del RKT. Se trata de Giovanni Landaeta, conocido como Yovanni por sus seguidores, el joven de Godoy Cruz ya estrenó su primer material del género RKT.

Yovanni contó a Vía Mendoza que desde adolescente ha incursionado en el mundo de las redes sociales, interpretando diferentes estilos musicales en Tik Tok y luego en Instagram.

Ambas plataformas le permitieron lograr una conexión especial con sus seguidores: lo siguen 26.5 mil usuarios en Instagram (@yovanni.official).

Yovanni lanzó su primer videoclip: “Rompe Discoteca”. Su música está presente en YouTube y en todas las plataformas digitales.

El inicio de su amor por la música

Giovanni o Yovanni confesó a Vía Mendoza que uno de sus “sueños era ser futbolista, pero también quería ser cantante porque me encantaba la música: me ponía a bailar y a cantar con cualquier estilo musical”.

En su adolescencia, el joven estuvo compenetrado con el mundo de las redes sociales, donde tiene miles de seguidores, interpretando diferentes estilos musicales en Instagram, YouTube y Tik Tok.

Perfil de Instagram de Yovanni, influencer y músico del género RKT. Foto: Instagram/yovanni.official

El influencer, hace aproximadamente un año, recibió la propuesta de hacer música por parte de su productor: fue un proceso largo. Ahora, de más grande, Yovanni está persiguiendo su gran sueño musical.

Rompe Discoteca: desde la inspiración hasta su lanzamiento

Giovanni, el joven oriundo de Godoy Cuz, contó: “Estaba en mi casa, me metí a YouTube a buscar una base de RKT y comencé a hacer la letra: me gustó y así fue como se creó el tema”.

La idea de producir Rompe Discoteca surgió del propio joven y fue su productor quien le consiguió un equipo de trabajo que colaborara con el tema para “entrar en el mundo de la música estando más seguro”.

Yovanni se refirió a su equipo de trabajo: “Me bancaban, me ayudaban, me daban opciones y me enseñaban cómo hacer bien las cosas”.

El tema fue grabado en “bastantes” días y “demasiados” lugares: en el Cerro de la Gloria y en dos bares mendocinos.

El miércoles 13 de abril, el artista lanzó su primer tema del género RKT, género musical que deriva de reggaeton y caracterizado por bajos fuertes, pocas líricas y sonidos bailables.

Rompe Discoteca tiene la impronta y es fiel al estilo de Yovanni: “Me siento demasiado contento y ansioso, después de mucho tiempo de trabajo para que saliera mi primer tema”, que está en todas las plataformas y redes.

Los miles de seguidores del influencer le ayudaron a compartir el tema en las redes sociales y está teniendo entrevistas en la provincia, como así también en Buenos Aires y en Córdoba.

De cara al futuro, el joven prepara nuevos materiales

“Se viene mucha música”, sentenció el nuevo músico mendocino de RKT, quien se encuentra escribiendo un nuevo tema para comenzar a grabarlo pronto.

Yovanni en el lanzamiento de su primer tema "Rompe Discoteca". Foto: Gentileza: Giovanni Landaeta

Yovanni adelantó y cerró que, proximamente, “se van a venir colaboraciones” para sus nuevos materiales.

¡Queremos contar tu historia! Nos interesa lo que tenés para contarnos, escribinos a historias@viapais.com.ar y un periodista de nuestra redacción se va a comunicar con vos.