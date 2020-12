Por unanimidad, un jurado popular declaró culpable a Alfredo Emilio Escobar por el femicidio de Laura “Cielo” López, la joven de 18 años que en septiembre de 2019 fue abusada sexualmente, descuartizada y sus restos arrojados el río Limay. lo espera una pena de prisión perpetua.

"En nombre del pueblo encontramos culpable a Alfredo Emilio Escobar por el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido para ocultar otro delito y procurar su impunidad y por haber mediado violencia de género", fueron las palabras del jurado, luego de deliberar 40 minutos.

Alfredo Escoba fue encontrado culpable por el femicidio de Cielo López.

Este femicidio fue el motivo por el cual se aprobó en Neuquén una ley para la capacitación en materia de prevención de violencia de género. En la última audiencia, el fiscal Agustín García, detalló las evidencias en contra del femicida que golpeó, violó, asesinó y mutiló a "Cielo" en el fondo de su casa.

Es por ello que el Fiscal consideraba que "cualquier otra lectura es insostenible" ya que la policía científica acreditó cada uno de los hechos denunciados. Al mismo tiempo, sostuvo que este femicidio se asemeja al de Ángeles Rawson asesinada por Jorge Mangeri: "Recuerden que Mangeri fue condenado por los mismos delitos que les estoy describiendo hoy contra Escobar".

El fallo fue unánime.

El abogado querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, manifestó a Télam su conformidad con el fallo del jurado popular. "Lamentablemente esta es una práctica sociocultural que no se resuelve con el Código Penal, que requiere presupuesto para educar a niños y reeducar a jóvenes y adultos porque no me voy convencido porque el hecho es absolutamente macabro, se puede cometer y más de una vez puede quedar impune", señaló y sostuvo que "una condena de prisión perpetua nos da tranquilidad a nivel comunitario, a la familia pero no devuelve a la vida a nadie".

Por su parte el abogado defensor reafirmó el concepto de "presunción de inocencia" de Escobar al señalar "la inconsistencia de las pruebas" presentadas pero sin poder refutar los informes de los peritos forenses que incriminaron a su defendido.

*Foto de portada: Agustín Martinez