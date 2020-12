La administración pública provincial decretó asueto el 31 de diciembre, por lo tanto, no habrá atención en oficinas municipales. En la región, tanto Mina Clavero, Villa Cura Brochero y Nono decretaron lo mismo. Sin embargo, cada localidad tiene sus particularidades para los servicios esenciales.

MUNICIPALIDAD DE MINA CLAVERO

La Municipalidad de Mina Clavero no atenderá en sus oficinas por el asueto del 31 de diciembre. No obstante, el servicio de recolección de Residuos Domiciliario funcionará con normalidad durante mañana jueves 31 de diciembre, mientras que no se prestará el feriado del 1 de enero.

En cuanto a las Oficinas de Informes Turísticos, las mismas mantendrán sus puertas abiertas con guardias mínimas durante los días festivos.

Los Centros de Atención Primaria de la Salud atenderán mañana 31 de diciembre, pero no prestarán servicios el viernes 1 de enero.

MUNICIPALIDAD DE VILLA CURA BROCHERO

La Municipalidad de Villa Cura Brochero informa que el 31 de diciembre y el viernes 1 de enero no se prestará el servicio de recolección de residuos domiciliario. Desde el sábado 2 de enero, se reanudará con normalidad la recolección, desde las 5:30 hasta las 9:30 horas.

Así también, cabe destacar que, en el caso particular de la Plaza Centenario y calles aledañas, la recolección se realizará con una frecuencia diaria de tres horarios: a las 5:30, a las 9:30 y a las 16 horas.

Por otro lado, la Dirección de Turismo atenderá normalmente, como así también el control de Tránsito Vehicular, operativo de Seguridad en los Balnearios Municipales y Costanera del Río Panaholma. La Dirección de Salud tendrá guardias mínimas.

MUNICIPALIDAD DE NONO

Por su parte, la localidad de Nono también decretó asueto para el 31 de diciembre, por lo que no atenderá en la Municipalidad. Sin embargo, la recolección de residuos será normal desde las 06 hasta las 12 hs. (Desde el 26 de diciembre, se recolecta diariamente tanto en zonas rurales como urbanas). En tanto, no habrá recolección el 1 de enero.

Con respecto al Centro de Atención Primaria de la Salud dispensario de Salud Damián García, atenderá el jueves 31 de diciembre en el horario reducido de 09 a 12 hs, mientras que permanecerá cerrado el 1 de enero. Además, a partir del 2 de enero 2021 se amplía el horario de atención, abarcando también el fin de semana. . De lunes a viernes sigue en horario habitual de 08 a 13 hs y 14 a 19 hs. y se amplía sábados y domingos de 09 a 14 hs.

La oficina de Turismo sobre Ruta 14 funcionará tanto el 31 como el 1 de enero con normalidad.