Jardín América: problemas en el servicio de agua por corte de luz y rotura de un caño.

La Cooperativa de Servicios Públicos de Jardín América informó este domingo que se registraron inconvenientes en la potabilización del agua debido a un corte de energía eléctrica que se extendió durante cinco horas. A esto se sumó la rotura de un caño de impulsión entre la toma de agua y la planta potabilizadora, lo que motivó un pedido a la comunidad para extremar el cuidado del recurso durante la jornada.

Los operarios de la entidad trabajaron intensamente para solucionar el problema, y desde la mañana de este lunes el servicio comenzó a normalizarse. Según informaron, el agua ya está llegando nuevamente a los tanques domiciliarios de los distintos barrios de la localidad.

No obstante, autoridades de la cooperativa advirtieron sobre la crítica situación hídrica de la zona debido al bajo caudal del arroyo Tabay, principal fuente de abastecimiento. Esta situación se agrava debido a la falta de lluvias.

Desde la entidad indicaron que si no se registran lluvias en los próximos días, se pondrá en funcionamiento una bomba de recuperación ubicada en un lago que se forma aguas abajo de la toma principal. No obstante, en caso de que no hayan precipitaciones en las próximas semanas, deberán tomar otras medidas para sostener el servicio.

Fuente: El Territorio