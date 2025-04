Eldorado: vecinos del barrio Roulet reclaman por la restitución del servicio nocturno de colectivos.

La comunidad del barrio Roulet continúa en pie de lucha para recuperar el servicio nocturno de colectivo que anteriormente partía a las 22 horas desde el kilómetro 11, ingresaba al vecindario y recorría sus calles internas antes de emprender el regreso. A pesar de que el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza para restituir esta frecuencia y de que el Ejecutivo municipal también dio su visto bueno, el servicio aún no ha sido restablecido.

Ante esta situación, los vecinos, encabezados por referentes barriales, volvieron a presentar una nota formal denunciando el incumplimiento de lo acordado. Mientras tanto, reciben una solución parcial gracias a una gestión de la intendencia de Puerto Piray: un colectivo que recoge a estudiantes de ese municipio también pasa por el barrio Roulet, aunque solo ingresa unos 300 metros antes de continuar su recorrido.

Sin embargo, esta alternativa no resuelve del todo el problema. La unidad no realiza el trayecto completo dentro del barrio y, además, presenta una dificultad técnica que afecta a los estudiantes de Roulet: la máquina de cobro no reconoce las tarjetas del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG) de Eldorado, lo que genera nuevas complicaciones para los usuarios.

Los vecinos insisten en la necesidad de que se cumpla con la ordenanza y se restituya plenamente el recorrido original del colectivo nocturno, fundamental para garantizar la conectividad y seguridad de quienes viven en esa zona.

Fuente: Norte Misionero