La locutora y host del medio mendocino, Xenia con X según sus redes sociales, desató un gran debate. La mujer hizo un bizcochuelo y lo cortó en el mismo recipiente que lo cocinó.

Al ver las imágenes muchos seguidores de la cuenta en Instagram abrieron la discusión de si eso se hace o no. La conductora de radio lo clasifico como el “moldegate” y mediante historias fue relatando lo que había ocurrido.

Entre los mensajes que recibió la mediática eran de personas que se dedican a la pastelería, diciéndole que cortarlo en el recipiente estaba mal porque lo dañaba y después se pegaban los bizcochuelos.

En vivo por historias mostró cómo era su molde, el cual le salió bastante económico y después lo desmoldó para comprobar su teoría.

Bajo el texto “No sufran por el molde”, la locutora demostró cómo salía fácilmente. Con música de tensión la instagramer y tiktoker se rió de lo que podría haber sucedido si el bizcochuelo no caía del molde. “Díganme la verdad, cuántas de ustedes pensado no se despega!”, escribió en el video.

Luego de la repercusión de sus videos en lo cotidiano de un fin de semana, la joven parodió una entrevista con varios medios donde le hacían preguntas a la entrada de su casa.

Mientras su perrito ladraba, Xenia Baigorria declaraba que el molde estaba bien y que pese a la repercusión iba a seguir haciendo este tipo de prácticas.

Videos virales con gate

El termino con gate data desde hace varios años para referirse a polémicas o cosas ilegales. Uno de los más conocidos y usados fue el Wandagate cuando sucedió el triángulo amoroso entre el marido de Wanda Nara y la China Suarez.

Pues “la china” de la radio, como le dicen a Xenia, tomó este terminó para una caja traida por el Zonda hace ya varias semanas atrás y ahora con el famoso molde de horno.

El molde está bien y al ser de acero inoxidable no presenta problemas como ralladuras por el cuchillo. De todas formas, el proceso de si se pega o no, si se hace eso o no quedó saldado por el momento.