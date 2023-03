Video: patovicas protagonizaron una brutal golpiza en un boliche mendocino

El famoso boliche mendocino El Santo, ubicado en Juan Isidro Maza 1369, de Rodeo del Medio, Maipú, es un lugar de encuentro para cientos de adolescentes todos los fines de semana. Pero esta vez, el establecimiento bailable fue protagonista de una brutal golpiza y abuso de poder por parte del personal de seguridad hacia los jóvenes. El video de la riña se volvió viral.

Aunque lamentablemente suele ser normal ver este tipo de peleas en boliches, esta fue rotundamente diferente a las de todos los viernes y sábados. Un grupo de jóvenes fue atacado por patovicas del lugar y se puede ver como se desata una batalla campal en plena pista de baile.

Agresión en el boliche El Santo. Foto: diario uno

Cómo fue la brutal golpiza en el boliche mendocino

Las imágenes son fuertes y no aptas para sensibles. Por el momento, no hay explicación de cómo ni por qué se generó la riña, solo se ve cómo al principio del video, un adolescente con la cara ensangrentada tirado en el piso es agredido por un guardia de seguridad.

Quien graba el video es Luciana Ríos. Ante la agresión, decidió registrar el violento episodio que sufrieron cuando fueron a bailar y lo publicó en las redes sociales. Pero en otro video, se puede ver como patovicas mujeres le tapan la cámara y le dicen que deje de grabar inmediatamente.

“Esto pasó hoy en el boliche El Santo Disco. Yo filmé cómo personal de seguridad golpeaban haciendo abuso de poder. Al final del video se puede ver como me decían que por que grababa lo que estaba pasando”, expresa Luciana a través de Facebook.

“Ahí me quitan el celular y se corta la grabación. Luego me tiran al piso, me pegan en las costillas, me tiran el pelo, me tiran tragos, me sacan afuera amenazado que me iban a detener. No me querían devolver mi celular y me hacen hablar con personal policial, le comento la situación y me piden que borre el video. Le hice una copia antes de borrarlo porque si no, no me dejaban salir”, continuó la joven agredida.

Por último, manifestó que “en la foto se puede ver una mujer del personal de seguridad que me sacó afuera y me golpeó. Realmente se que esto va a seguir pasando, cómo siempre. Pero hoy me paso a mi. Que esperan que pase otro caso #fernandobaez?”.

Cuál fue la respuesta desde el boliche mendocino tras la brutal golpiza

A través de un comunicado oficial por sus redes sociales, las autoridades del establecimiento expresaron que “Ante los hechos acontecidos en la madrugada del día 19 de marzo en el boliche El Santo, manifestamos total y profundo repudio ante cualquier situación de violencia; ya hemos tomado las medidas necesarias para evitar que hechos semejantes vuelvan a repetirse”.

“Asimismo, cabe mencionar que estamos esclareciendo esta situación, la cual se desencadenó al momento de asistir a un cliente que había sido víctima de un hecho delictivo”, explicaron y concluyeron diciendo que tomarán las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de sus clientes.