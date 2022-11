Viral: se despertó y estaba encerrado en la playa de estacionamiento de un boliche mendocino

Un joven mendocino pidió ayuda en Twitter y se volvió viral: se despertó el domingo a las 10 de la mañana y estaba encerrado en la playa de estacionamiento de un boliche del Acceso Sur. Había salido con su amiga pero ni ella ni el personal del lugar le avisaron que estaban por cerrar.

Fernando contó el hecho insólito en la Red social del pajarito con la idea de que alguien se contactara con el dueño del famoso boliche para poder salir y las reacciones de sus seguidores no demoraron en llegar.

“Emmm loco, me dejaron encerrado en Wabi, alguie conoce al dueño? Que le avise que quiero salir! Porfa”, escribió en la red social del pajarito.

Se quedó encerrado en un boliche del Acceso Sur y se dio cuenta cuando despertó la día siguiente. Foto: Twitter/@fgonzalezfradin

Fernando salió el sábado por la noche con una amiga y cerca de las 4 de la mañana decidió ir al auto a dormir porque estaba muy cansado, había tomado alcohol y consideraba que no estaba en condiciones de manejar en ese estado.

Lo insólito es que ni su amiga ni el personal del lugar lo despertaron para avisarle que estaban cerrando, por lo que terminó encerrado en la playa y se dio cuenta a las 10 de la mañana del día siguiente.

“Me causó risa que nadie me haya golpeado la ventanilla para avisarme que estaban cerrando”, confesó. El usuario de Twitter explicó al diario El Sol: “Estuve laburando todo el sábado hasta tarde, pasé por mi casa, me bañé, comí algo y nos fuimos al boliche con una amiga, nos encontramos allá con un grupo de amigos y tomamos unos tragos”.

En un momento perdió de vista a su compañera y tenía su campera en su auto, entonces su idea era que ella volvía con él. Alrededor de las 4 de la mañana se fue a dormir a su auto, que estaba en la playa interna del estacionamiento.

“Estimé que ella enseguida iba a venir a buscarme al auto para irnos, pero eso nunca pasó”, relató Fernando. Recién a las 10 de la mañana se despertó, miró alrededor y se encontró solo adentro del famoso boliche.

“No vi a nadie, ni un auto, nada. No podía creer que me estuviera pasando eso. Me desperté porque me dolía el cuello y porque le empezó a pegar el sol al auto y hacía mucho calor”, detalló.

En ese momento puso en marcha el auto y se dirigió al portón, pero estaba cerrado con candado. “Y ahí pensé: estoy jugadísimo. Toqué bocina esperando que apareciera algún casero o de seguridad, no había nadie”, dijo.

“Hice marcha atrás y apunté al portón de ingreso, estaba cerrado, pero me bajé del auto, me acerqué al portón y vi que estaba sin candado”, contó con alivio.

Fue entonces cuando le quitó el gancho al portón, lo abrió y pudo regresar a su casa: “Cuando llegué me acosté a dormir y cuando me desperté me encontré con la repercusión del tuit que había publicado con el altercado”, se sorprendió por la viralización.

“Me causó risa que nadie me haya golpeado la ventanilla para avisarme que estaban cerrando y que me fuera. Me escribieron los chicos de relaciones públicas del boliche para ver si estaba bien después de lo que había pasado. Me lo tomo con humor, nunca me pasó de haberme quedado dormido así, pero pasó”, concluyó Fernando.