Su novio la engañó y se volvió viral por la confesión de su amante

Ana Luz, una joven chaqueña se volvió tendencia en Twitter tras contar que su novio la engañó y compartió las pruebas de la confesión de la amante en una captura de pantalla.

La publicación viral titulada “Qué lindo levantarse de la siesta así”, muestra una conversación de Ana Luz con otra chica de la cual no mostró su identidad. “Hola amor, te quería contar que tu novio me reaccionó a la historia y fue a mi casa”, le escribió la amante anónima.

En la misma conversación que mantuvieron por Instagram, Ana le contestó “Hola linda, ¿me podrías decir cuándo fue?”. Sorprendentemente la joven le respondió que no recordaba, pero le dio una respuesta más: “Creo que martes de la semana pasada”.

La conversación de la infidelidad alcanzó 11 millones de reproducciones en Twitter, casi 50 mil ‘likes’ y alrededor de 4000 retweets. Asimismo, desató unas aproximadamente 1000 respuestas que iniciaron con la frase “Y fue a mi casa”, que se posicionó entre las tendencias de Argentina en la mencionada red social.

“¿Y fue a mi casa? ¿Supone que sabia q el chabón estaba de novio y aceptó que vaya igual?”, “Nunca voy a entender a los pibes que buscan otras minas estando de novios”, “Tenías que cerrar con un ‘gracias bella’”, “Cero sororidad de parte de la chica”, “No sé si el ‘hola amor’ fue de forrx o por lástima” y “Hoy en día los chabones son así de forr#s” fueron parte de los comentarios más polémicos en respuesta la usuaria.

Cómo terminó la historia de la joven chaqueña

Ana Luz, quien de acuerdo a sus redes sociales vive en la ciudad de Resistencia, resumió el resto de la historia para los internautas que se preguntaban qué hizo por la infidelidad de su novio.

“El desenlace de esta historia es que él me admitió todo obvio, hasta que le mostré las capturas de la chica, porque si no, me moría cornuda sin saber”, escribió @AnaLuzMorel1 en un tuit de respuesta a su imagen viral.

Asimismo, resumió lo que pasó con la chica y confesó que no la conoce, pero valora que le haya dicho la verdad. Sin embargo, horas después compartió imágenes de la presunta amante insultándola, algo que consideró irrelevante porque para ella “solo quiere protagonismo” en las redes sociales.

Captura del tuit viral de la joven chaqueña Foto: TWITTER

Por qué un hombre es infiel

De acuerdo a la psicóloga y psicoterapeuta, Rosario Linares, una infidelidad implica traicionar la confianza que otra persona ha puesto en una relación, sin importar quién la cometa.

Sin embargo, Linares considera que existen diferencias cuando una mujer o un hombre es infiel. En el caso de los hombres, señaló que suelen experimentar menos remordimientos, algo que puede venir de la “cultura machista” en la que se solía medir la masculinidad dependiendo de la cantidad de mujeres que se habían conquistado.

De la misma manera, la psicóloga destacó que los hombres suelen comportarse de forma “más impulsiva e irreflexiva”, a diferencia de las mujeres que suelen pensar más en las consecuencias de sus actos antes de ser infieles. Esto no quiere decir que la mujer no tenga este tipo de comportamiento, pero que antes suele dar alertas a sus parejas con frases como “ya no eres como antes”, “me siento sola” o “creo que ya no te gusto”, como una antesala a la infidelidad.