Vecinos de Barrancas, en Maipú, se autoconvocaron este viernes en horas de la mañana para exigir una vez más la reconstrucción total de la ruta provincial N°14. Residentes de la zona realizaron un corte de ruta con quema de cubiertas y prohibieron el ingreso al distrito por las dos entradas, la del río Mendoza y por la del Callejón Gardella.

Vecinos de Barrancas reclaman la reconstrucción de Ruta 14.

“Hace 15 años que estamos pidiendo una ruta nueva. Esta es la única calle que atraviesa todo el distrito de Barrancas y el pedido es porque por acá pasan muchos camiones, trafics, camionetas que van a las bodegas y a los pozos petroleros. También, camiones que van a las ripieras, totalmente sobrecargados, y eso hace que el asfalto no aguante, por lo menos el que tiene esta ruta”, relató Eugenia, una de las vecinas, a Vía Mendoza.

El reclamo puntual de los vecinos es la reconstrucción total de la ruta: “Son 14 kilómetros de una ruta totalmente destruida, que no solo daña los vehículos sino que es un peligro permanente para la vida de las personas”.

Vecinos de Barrancas reclaman la reconstrucción de Ruta 14.

Según comentó la vecina, el proyecto está armado y estuvo incluido en el presupuesto 2018, pero hasta el momento no volvieron a tener información de qué pasó: “La plata estaba pero desde ahí no sabemos más nada. Vialidad no se ha hecho presente. Exigimos una reunió pacífica la semana pasada y no se presentó nadie, y al no tener respuestas, no nos quedó otra que hacer corte de ruta”.

“Queremos ser escuchados y estaremos esperando a que se presente alguna autoridad tanto de Vialidad Provincial como del Municipio de Maipú. Hasta ahora no tenemos respuestas”, cerró.