Estamos en el 2022 y la violencia hacía la mujer en nuestro país no cesa. Una joven compartió en Instagram que sufre violencia de género a mano de su expareja y su posteo se viralizó en todo el país.

Fue Dina Herrera quien hizo público el calvario que vivía junto a su expareja tupungatino, Emanuel Velez. Su historia ha tomado reconocimiento nacional y la joven pide que se siga difundiendo, para que otras mujeres no vivan lo que ella sufrió.

Ha presentado una denuncia ante la justicia, tiene una perimetral y recibió un botón antipánico pero en su posteo expresa que se vio “obligada a compartir ya que la justicia es lenta y temo que me siga, me busque y haga algo”.

La violencia que sufrió Dina

Dina es de Buenos Aires y se enamoró de un mendocino, Emanuel. Juntos formaron su vida en aquel provincia, convivían juntos desde el aislamiento y todo iba bien hasta que ella queda embarazada. Al enterarse de la noticia, él le pide abortar y ella se niega. Desde ese momento comenzó el maltrato.

“Después cuando nació el bebé, entre el estrés de la nueva etapa como padre y todo lo que conlleva un bebé, la situación empeoró”, contó Dina a Vía Mendoza.

De acuerdo a su posteo en Instagram, las discusiones empezaban cuando ella le pedía ayuda con el bebé. “Miles de veces me dejó sola con el bebé para irse de joda y también invertía todo su dinero en su plantación de marihuana mientras al bebé le faltaba todo”, lee el posteo.

Pruebas de la violencia. Foto: Dina Herrera

La joven expresa que el joven vivió violencia en su infancia - su padre maltrataba a su mamá - y lamentablemente fue lo que aprendió de niño. “Tiene un odio y resentimiento a la mujer debido a esto. Su mamá y papá le decían que invente cosas del otro para quedarse con la tenencia que logró ganarla su papá”, detalló Dina.

Al principio la violencia fue verbal y psicológica pero luego se trasladó a física. Hubieron momentos sumamente violentos donde Emanuel golpeaba a Dina y por estar en el medio, el bebé también recibía del maltrato. “Ha llegado hasta romperme una ventana contra el cuerpo y el bebé en mis brazos llorando”, relató la joven.

Pruebas de la violencia. Foto: Dina Herrera

“Él en una conversación antes de la separación definitiva me confesó que estaba muy dolido conmigo porque a pesar de que nuestro hijo sea igual físicamente a él y por más hermoso y bueno que sea el bebé, sentía que yo le había arruinado la vida al no haber querido abortar”, expresó Dina.

Una denuncia hecha pública

Luego de meses de maltrato físico hacia ella y su bebé, finalmente se animó a salir de la relación. “Me animé y en buenos terminos me estaba por ir pero de la bronca que me tenía me agredió físicamente”, escribió Dina en Instagram.

El posteo de la joven se ha viralizado por todo el país. Foto: Dina Herrera

Las heridas de su bebé fueron las que la impulsaron a denunciar a su expareja ante la justicia, y está realizando todas las acciones legales posibles para mejorar su situación. Pero frente al miedo de ser atacada nuevamente, decidió hacer pública su denuncia.

En un posteo de Instagram mostró fotos y videos de su calvario, además de una explicación escrita de lo que le ha tocado sufrir. Su pedido de difusión no se basa en la venganza, sino en justicia: “No quiero que mi hijo sea el próximo Lucio, ni yo ser lamentablemente otra mujer que el ex mata”.

Además, le urge que todas las mujeres estén atentas a la violencia en su relación, para no vivir lo que a ella le tocó sufrir junto a su bebé. “Para que nadie más sea víctima”, escribió.

Hasta el momento, el posteo de Dina ha recibido más de 31 mil me gusta y ha sido compartido en todo el país. Ha recibido apoyo y hasta inclusive se encontró con otras mujeres que también sufrieron violencia a mano de Velez.

Otras mujeres expresaron haber sufrido violencia por la mano de su expareja. Foto: Dina Herrera