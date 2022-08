Una abuela mendocina se olvidó a su nieta y se volvió viral

Dos hermanas fueron a un reconocido Mall de Mendoza, pero lo que no se esperaban es que su abuela se olvidara de una de ellas en el estacionamiento. “Aunque mi hermana me quiso dejar le agradecemos por el video que grabó”, escribió Josefina Panella junto al TikTok que ya alcanzó 1.7M de visualizaciones.

En el video se ve cómo, María Panella, le hizo a su hermana y a su “abu Marta” una broma. Tras comprar en el Mall, María se subió al auto, pero Josefina se separó y se quedó abajo. Tras darse cuenta que su abuela arrancó el auto para irse, María no dudó en agarrar el celular y retratar el gracioso momento en el que su hermana comienza a correr detrás del auto para alcanzarlas.

Lejos de contarle a su abuela lo que estaba pasando y de advertir a la conductora el faltante, la copiloto trató de que Marta se fuera sin una de sus nietas, mientras ella registraba todo.

La abuela viral en TikTok que se olvidó a su nieta Foto: TikTok:Jo_Panella

El TikTok enseguida se volvió viral con más de un 1 millón 700 mil me gusta y 9075 comentarios. Ahí nomás varios usuarios se sintieron identificados con la situación y no dudaron en expresarlo: “Mi papá cuando me tiene que ir a buscar a la escuela”, “a mí me pasó con una de mis hijas” son algunos de los comentarios que acompañaron el pequeño olvido de la abuela Marta.