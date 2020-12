Ocurrió esta tarde en la zona de un camping en el dique Cipolletti cuando un hombre mayor de edad se metió a bañarse, al rato la fuerza del agua lo arrastró y comenzó a pedir auxilio. A pesar de los esfuerzos, al llegar personal médico constató que la víctima había fallecido.

La gente que estaba en el lugar dieron aviso al 911 al advertir que no podía salir del agua pese a los intentos de las personas que estaban en el lugar de socorrerlo. Sin embargo, a pesar de que lograron sacarlo del agua, la Policía detectó que no tenía signos vitales por lo que le realizaron maniobras de RCP para intentar reanimarlo hasta que llegó personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) que pese a todo el trabajo realizado constató el deceso del hombre. La víctima aún no fue identificada.

Cabe destacar que las autoridades permanentemente insiste a los ciudadanos que eviten bañarse en cursos de agua que no estén habilitados para tal fin.

El hecho ocurrió en la zona del 1° Camping en el Dique Cipolletti. Un hecho similar ocurrió este viernes 25 en Lavalle cuando un joven murió ahogado en un cauce. Fuente Los Andes