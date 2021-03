Un cordobés murió al ser arrastrado por la corriente en el Río Bermejo ayer sábado en Salta, a la altura de la localidad de Aguas Blancas. Lo acompañaban otras tres personas, también residentes de Córdoba, cuando intentaban ingresar de manera ilegal desde Bolivia.

La tragedia ocurrió en la misma zona en la que el miércoles pasado un gomón naufragó con 26 personas a bordo y dos de ellas fallecieron. En esta oportunidad, se trataba de tres hermanos y el hijo de uno de ellos que habrían armado una balsa casera para cruzar el río, detalló Cadena 3. Todos son residentes en el barrio Villa Revol, de la capital cordobesa. La víctima fatal es un hombre de 54 años, identificada como Wilde Joaquín Romero. Los rescatistas hallaron el cuerpo tras más de dos horas de rastrillaje terrestre y acuático.

Según precisó la Policía de Salta, los hombres volvían del vecino país luego de visitar a su madre enferma en la ciudad de Tarija. Dos de los hermanos lograron regresar a la orilla del lado boliviano, mientras que la tercera persona fue trasladada a la Comisaria N° 26 de Aguas Blancas, para declarar sobre lo sucedido.

El jefe de bomberos voluntarios de Orán, Manuel Gutiérrez, señaló en Cadena 3 que los tres hombres armaron una balsa casera, “tipo flotante”, y no salieron al lugar donde ellos tenían previsto sino que los llevó la correntada.

“No respetan al río cuando viene muy crecido, por una necesidad no sé si familiar, laboral pero siguen cruzando no sólo en gomones sino que tratan de hacerlo a pie o a nado”, añadió.