Un famoso cantante internacional compartió un cover de un mendocino, ex participante de La Voz Argentina

El tunuyanino Brian Saez (18) participó de La Voz Argentina del año pasado y fue eliminado en Las Batallas por elección de Ricardo Montaner. Pese a eso, su carrera artística continuó más firme que nunca, cumpliendo sueño y disfrutando de las sorpresas de su vida. Como la última, en la que luego de postear un cover, lo etiquetó el autor y cantante de la canción.

El joven subió a sus historias de Instagram un video interpretando la canción de Juan Luis Guerra “Bachata en Fukuoka” y etiquetó al cantante recibiendo luego una inesperada sorpresa. Guerra no solo vio el cover, sino que además lo compartió haciéndolo llegar a miles de personas.

“¡¡No lo puedo creer!! Gracias Juan”, publicó el tunuyanino al replicar la respuesta del cantautor dominicano.

Al día siguiente, cuando las emociones se fueron calmando, Brian volvió a expresar su agradecimiento a aquellos que replicaron el momento y su felicidad. “Probé, subí la canción... tal vez suceda algo (pensé) y sucedió. Aunque no me esperaba que él me posteara. Así que estoy muy Feliz”, aseguró finalmente Brian.