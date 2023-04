Un auto mendocino con un particular look y mucho glamour se volvió viral.

Los amantes de los autos buscan darle una identidad especial a sus vehículos, con llantas llamativas, vidrios polarizados, luces de colores y parlante que suenan a todo volumen. En este caso, un auto mendocino revolucionó las redes sociales por su particular look, ya que un joven mostró el estilo y glamour del mismo y se volvió viral, al punto de ser mencionado como “el más top del mundo”.

Un auto mendocino con un particular look se volvió viral Foto: tiktok

En un video que un usuario subió a TikTok, mostrando el particular auto que circulaba por las calles de Mendoza, se aprecia un vehículo totalmente lookeado y lleno de glamour, con un toque especial que lo resalta entre los demás. Un simple Volkswagen Up, no pasó desapercibido y se volvió viral por un detalle que lo hace único.

El particular look del auto mendocino que se volvió viral

Con el famoso audio de fondo de Bob Esponja gritando ¿¡Qué es eso!?, el video del particular auto se viralizó en TikTok ya que los sorprendió a todos. Lo que llamó la atención es que el vehículo tiene pestañas en sus luces y hasta las tiene pintadas.

Este look que hace único a este Volkswagen Up, se llenó de comentarios en las redes ya que no podían creer el increíble estilo que tiene el auto. Entre los comentarios, la dueña del mismo dijo con orgullo “jajaja sorry es mi auto y es lo más. Son pestañas y lo más”, expresó la mendocina.

Los usuarios de TikTok se mostraron alucinados ante el particular detalle con estilo que tiene el auto y dijeron es “La Auta”, con signos de grandeza y se refirieron al mismo como algo fabuloso que tiene que ser visto por todos. Una vez más las calles mendocinas llaman la atención de todos con los inéditos detalles que los amantes de los fierros deciden colocarle a sus vehículos.