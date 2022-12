Un abuelo mendocino de 82 años terminó la primaria como escolta y dejó un inspirador mensaje

Cipriano Pérez vivió toda su vida en el departamento de Rivadavia. En su vejez tuvo la oportunidad que de pequeño no se pudo dar: terminar la escuela primaria. Hoy el abuelo mendocino cuenta su historia de superación. A los 82 años salió escolta de la bandera y dejó un inspirador mensaje respecto a la educación para los jóvenes.

En la provincia aun existen muchos adultos mayores que en su niñez y juventud no pudieron concluir sus estudios por diversas razones, Cipriano Pérez es uno de ellos. En dialogo con “Radio Regional”, el mendocino contó su historia de superación, con la esperanza de inspirar a las generaciones mas jóvenes a que sigan luchando por su educación.

“Hace 10 días me notificaron que soy primera escolta de la Bandera de la provincia de Mendoza. Fue una sensación que no la había vivido jamás, se me corrieron las lágrimas, parecía un niño”, comentó muy emocionado al medio.

A su avanza edad, Cipriano, no le tuvo miedo a seguir avanzando y aprender algo nuevo. Cuando le preguntaron si quería terminar sus estudios primarios, él no dudó en emprender este camino. “cuando me ofrecieron la oportunidad para terminar la primaria dije ¿por qué no? ¿quién dice que a lo mejor me pueden elegir de otra cosa al tener el certificado”, comentó.

La vida de Pérez no fue fácil. Su padre falleció cuando el era a penas un niño, por lo que tuvo que interrumpir sus estudios para salir a trabajar. Su familia era extensa, por lo cual su madre no podía mantener sola a el y sus otros 9 hermanos.

“De noche tampoco podía estudiar por el cansancio, el sufrimiento de que teníamos animalitos y todas esas cosas. Siempre estábamos ocupados y yo era uno de los mayores, por lo que tenía que ayudar y estar al lado de mi madre”, agregó Cipriano.

Toda su vida trabajo la tierra y con animales, agrega. De grande conoció a su mujer con la que estuvo casado por 55 años, pero nunca tuvieron hijos.

Hace 7 años, Cipriano quedó solo. En ese momento el mendocino cuenta que la pasó muy mal por lo que fue internado en hogar para adultos mayores en el departamento de Rivadavia. A pesar de que ser trasladado ahí lo tranquilizó un poco, el hombre seguía mal. Fue ahí cuando conoció el El Jarillal, “acá empecé a vivir”, expresó el hombre de 82 años.

“Quién se queda no triunfa, no avanza. Se me abrieron los ojos y dije por qué no aprovechar esta oportunidad para terminar la primaria. La matemática es lo peor para mí y la geografía es la que más me gusta”, dijo Cipriano.

El mensaje que dejó para los mas jóvenes

Por último, el adulto mayor se tomó un tiempo y dejó un mensaje muy valioso para todos los jóvenes. “Les diría que jamás dejen de estudiar. La base principal de venir a este mundo es luchar, trabajar, sacrificarse y el estudio jamás debe abandonarse porque es lo que a uno lo lleva al triunfo. Sin estudio no vamos a ninguna parte. Por favor, que nadie deje de estudiar y que todos tengan un título”, cerró.