El operativo de vacunación contra el Covid-19 en el departamento de San Martín se trasladó del predio del hospital Perrupato a las instalaciones del polideportivo Torito Rodríguez. La medida ya estaba prevista en el plan logístico desarrollado por la comuna y se tomó con la llegada de los primeros fríos.

El intendenre Raúl Rufeil durante una visita del desarrollada esta mañana en el polideportivo para ver como marchaba el operativo aseguró que “Es para dar mayor un confort a la gente, pero también más celeridad a la vacunación, comienza el frío y teníamos previsto trasladar la vacunación al Torito”.

“En 50 minutos hemos vacunado a más de cien personas”, comentó Elisabeth Crescitelli, secretaria de Hacienda y siguió: “Estamos en una segunda etapa de la logística. La primera se hizo en el predio del Perrupato y teníamos revisto este lugar; lo preparamos para que la atención sea lo más rápida, segura y ordenada posible” y concluyó “Los espacios del polideportivo permiten que la vacunación de los mayores de 70 años se realice en orden, con seguridad y en el menor tiempo posible”.

Según las autoridades municipales el espacio y el personal permitirían vacunar hasta unas 2.000 personas diarias, pero el flujo de inoculados depende de las vacunas que llegan desde la Nación. “Estamos terminando con la vacunación de los mayores de 70 años. La ministra de Salud, Ana María Nadal está hoy reunida con el resto de los ministros del país. Vamos a ver qué novedades hay sobre a quienes tenemos que vacunar con Sinopharm (vacuna china) que es para menores de 60 años” detalló Rufeil.

El intendente se mostró preocupado por una segunda ola de contagios y pidió a la población “responsabilidad. El año pasado los sanmartinianos demostramos en general una buena conducta y eso nos permitió mantener las actividades. De todos modos, me parece que tendremos que empezar a bajar la circulación de las personas en el horario nocturno. A los jóvenes les hago un pedido especial de responsabilidad social y colectiva, que piensen en los mayores, en sus padres”.

Una de las personas vacunadas esta mañana, Hipólito Ríos dijo que “Estaba esperando el turno, por suerte me llamaron anoche y hoy me trajo mi hija. Estoy muy contento, es una esperanza más que uno tiene para pasar todo este problema y la verdad es que la atención ha sido muy buena”.

En tanto, Adela Casará que vino desde El Espino aseguró que “Gracias a Dios me han vacunado. Me avisó anoche mi nieta y sí, claro que estaba esperando la vacuna y ahora espero que la segunda dosis venga pronto”, contó la mujer y cerró: “Esperé solo unos minutos, fue un trámite rápido. Ya estamos más prevenidos y esperemos no contagiarnos”. Fuente Municipalidad de San Martín