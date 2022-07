Pasada las 22 de este domingo un auto atravesó toda la calle frente a la entrada del Teatro Plaza de Godoy Cruz e impactó con las personas que estaban esperando a que las artistas salieran a saludar.

Por los datos oficiales, se conoce que el conductor es una persona con discapacidad que tenía la licencia de conducir vencida. Al parecer el auto que manejaba el hombre sufrió un desperfecto y se esperan las pericias para confirmar lo sucedido.

La actriz, Soledad Silveyra, habló en el programa de la noche de TN y confesó “Fue de las cosas más espantosas. Nunca me imaginé ver algo así”, mientras el llanto por el shock la inundaba.

Un auto se incrustó en el teatro Plaza: decenas de heridos. Mariana Villa / Los Andes

Tanto Soledad como Verónica estaban haciendo fotos protocolares con los dueños del teatro. Cuando el auto atravesó la entrada escucharon un ruido muy fuerte y vieron a mucha gente herida.

Según el relato de la actriz esto fue la que las salvó de no estar en el lugar donde el automóvil impactó. La gente que había visto la obra estaba esperando afuera a las dos figuras para poder sacarse fotos y conocerlas más de cerca.

El relato en primera persona del trágico accidente

“Una noche gloriosa, maravillosa y termina con esta tragedia que no podemos creer”, agrega. Las protagonistas se arrepentían de no haber podido estar conteniendo a la gente hasta el final del hecho. Sacaron a todas las personas que no presentaban heridas.

Soledad Silveyra y Verónica Llinás protagonizan "Dos locas de remate".

Soledad pudo ver a la gente que quedó bajó el auto y agregó que ya se encontraban en contacto con la Directora del Hospital Central para saber cómo están las víctimas, según lo que publicó en Twitter.

“No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto”, publicó en la misma red social Verónica Llinás.

La declaración de Verónica Llinás luego de la tragedia en el Teatro Plaza. Foto: Twitter Verónica Llinás

Las actrices se mostraron muy consternadas por el hecho que ocurrió en la vereda principal del teatro y ofrecieron la solidaridad con todos los mendocinas.

El hecho dejó un saldo de 23 personas heridas que fueron trasladas a tres centros médicos de Mendoza: Hospital Central, Hospital Español y el Hospital Lencinas. Varios de los accidentados fueron asistidos por el grupo de emergencia y solo se derivaron a los de mayor gravedad.