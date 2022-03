Rolando Rivas, taxista, fue la novela creada por Alberto Migré que con su primera temporada logró liderar el ranking con 40 puntos. El primer capítulo se emitió el 7 de marzo de 1972 y tenía como protagonistas a Soledad Silveyra y a Claudio García Satur.

Fito Yannelli, Soledad Silveyra y Claudio García Satur.

Cada martes a las 22 horas, los argentinos se prendían a la pantalla chica de Canal 13 para ver la ficción que relataba la historia de Rolando, un chofer de taxi que recorría las calles en su vehículo y que estaba en pareja con una chica costurera (Mabel Landó), pero en uno de los viajes conoce a Mónica (Solita) de quien luego se enamora.

En octubre de 2021, la actriz realizó una publicación a través de su cuenta de Instagram en donde relató el emotivo reencuentro que tuvo con su compañero. Además publicó un video del momento y en el mismo se lo escucha decir a Satur: “Ustedes están presenciando algo histórico”.

Emotivo: Solita y Claudio García Satur recrearon el beso de "Rolando Rivas, taxista"

Ante el éxito de la primera entrega, se decidió realizar una segunda, pero esta vez sin Silveyra. Fue Nora Cárpena quien la reemplazó. Satur se refirió a esto en una entrevista el año pasado con Marcela Coronel para “Mientras tanto” (Mucha Radio, FM 89.5) .

“Me enteré el último día de la historia, no con anticipación, de que Soledad estaba dudando. En enero del 73 decidió que se iba, y ya habíamos pasado el último capítulo de la historia”, expresó emocionado y confesó: “Me pasó que se me iba el amor. Si bien me refiero a la ficción, teníamos un feeling infernal, por más ficción que sea, uno no puede besar con la misma pasión y verdad a quien a uno no le gusta, ni le interesa, ni le pasa por ningún lado, que a quien le pasa por algún lado y por muchos, ¿no? Ella me pasaba por todos lados”.