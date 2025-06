Soledad Silveyra reveló sin filtro cómo fue la noche en la que volvió a tener relaciones íntimas: “15 años sin verle la cara a Dios”.

Soledad Silveyra atraviesa un gran momento sentimental gracias a su relación a distancia con José Luis Vázquez, un empresario del rubro gastronómico radicado en Buzios, con quien comenzó a salir en 2023. Durante su visita a El Diario de Mariana (América), la actriz compartió cómo fue su primera noche de intimidad con él, tras haber pasado 15 años sin mantener relaciones sexuales.

Soledad Silveyra es madrede dos.

Así fue la romántica noche de Soledad Silveyra con su pareja

Contó entre risas que, antes del encuentro, buscó apoyo familiar: “Le mando un mensaje a mi hermano. ‘Estoy muy nerviosa, ¿qué hago?’”. Luego añadió con picardía: “No sabés lo nerviosa que estaba. Hacía 10 años, 15 años que no le veía la cara a Dios“, y provocó una carcajada general en el estudio.

Más adelante, Solita compartió cómo se preparó para ese esperado reencuentro con la intimidad: “Me hice amiga de unas argentinas en Buzios y les dije: ‘chicas, esta noche tengo que debutar. Siento que soy el desierto de California’, quiero decir, seca”, relató.

Entre risas, la actriz continuó relatando su anécdota: “Yo no hablo una palabra de portugués, no les entiendo nada, entonces les dije: ‘¿Chicas, no me acompañan a una farmacia para comprar un lubricante?’”.

Y para cerrar su desopilante historia, remató con humor: “Llega el momento, me pongo el lubricante, y fue una noche maravillosa”.