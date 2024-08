Soledad Silveyra reveló el escandaloso motivo de su separación de Chacho Álvarez

Soledad “Solita” Silveyra es una de las actrices más queridas del país con una larga trayectoria al frente de clásicas novelas que son recordadas por todos. “Amor en custodia”, “Rolando Rivas, taxista”, “La ley del amor”, “Vidas robadas”, entre otras ficciones que conquistaron al público. A fines de 2008, Solita se pudo de novia con el político Chacho Álvarez, el romance llegó a su fin en 2010.

La historia entre la actriz y el político argentino sorprendió a todos en ese momento. Soledad Silveyra conoció a Chacho Álvarez cuando ella pidió entrevistarlo para su programa que tenía en Telefe. El romance generó gran expectativa y la pareja se mostraba enamorada y feliz. Sin embargo, anunciaron su separación justo antes de cumplir los dos años.

Desde ese entonces, la actriz es precavida a mostrar sus romances, si bien hace unos meses volvió a apostar al amor a sus 72 años. Se trata de José Luis Vázquez a quien conoció cuando estaba de vacaciones en Brasil. “Estoy noviando a los 72 años. Sí, no lo puedo creer. Ya me acostumbré casi. Me negué casi todo el año a decirlo”, comentó Solita en referencia a su nueva relación.

Soledad Silveyra brindó detalles de su relación con Chacho Álvarez

Soledad Silveyra recordó su relación con Chacha Álvarez

La actriz estuvo en el programa de Ángel de Brito por Bondi Live y allí recordó su romance con el político, si bien nunca había contado las razones de su separación, Soledad Silveyra reveló detalles de la ruptura que la hizo sufrir y no querer volver a enamorarse.

Soledad Silveyra contó detalles de su romance con Chacho Álvarez

“¿Con Chacho seguís en contacto?”, le preguntó Ángel de Brito a la actriz. “No, con Chacho no. Es el único de los hombres que he tenido –que no fueron tantos- con el que no pude quedar amiga. Es un tipo muy honesto eh, vivía en un departamentito chiquitito”, rememoró Solita sobre su relación con el político.

“Con él me retiré. Dije ‘basta, no quiero sufrir más’. Sufría porque era un poco psicópata. Siempre encontraba algo; una bombachita, un corpiñito, un pincel… y tenía unas hijas maravillosas que lo cubrían”, expresó la actriz sobre las infidelidades de Chacho Álvarez.

“Era un infiel. Me la tragué de que había dejado a su novia. ¿Quién no ha sido cornuda alguna vez?”, agregó Soledad Silveyra.