Hoy concluyó la primera ronda de negociaciones de la reapertura de paritarias con los gremios estatales. El Gobierno de Mendoza recibió un rechazo generalizado a su oferta salarial del 5%. Todos los secores representantes de los trabajadores desestimaron el ofrecimiento y exigieron un incremento que sea acorde a la inflación proyectada para este 2021. El próximo miércoles 30 volverán a reunirse en una nueva audiencia.

El miércoles se había convocado a la Administración Central y hoy, expresaron su negativa, los representantes de los Régimen 15 y 27 de Salud, empleados y funcionarios del Poder Judicial y el personal de Juegos y Casinos.

Desde el Gobierno, el subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ignacio Berbeira y miembro paritario expresó que “la propuesta es de incorporar un aumento del 5% en el mes de setiembre, encima del acuerdo que se había alcanzado”.

El convenio que se había firmado con 16 de los 17 sectores estatales (salvo el Sute que no acordó y tuvo aumento por decreto) establecía una suba al básico del 20% en tres tramos no acumulativos (7% en marzo, 7% en julio y 6% en octubre). Al mismo tiempo se acordó una suma no remunerativa de $54.000 a pagar durante los doce meses del 2021 en ocho cuotas iniciales de $4.000, dos de $5.000 y dos de $6.000.

Por su parte la secretaria general de Ampros, María Isabel Del Pópolo calificó de “lastimosa” la propuesta que hizo este jueves el Gobierno. En diálogo con Los Andes señaló que “fue una pérdida de tiempo y realmente ha sido vergonzoso el planteo que ha hecho el Gobierno”.

La dirigente sindical indicó que “esto nos demuestra que al Estado provincial no le preocupa el recurso humano de salud” y resaltó que en la audiencia el gremio realizó una contrapropuesta de aumento teniendo en cuenta la inflación acumulada. “Esperamos que nos den respuesta y si no la tenemos, la negociación se corta y no hay otra posibilidad, que lo den por decreto, pero no vamos a firmar un acuerdo en baja”, sentenció.

Roberto Macho, titular de ATE y en representación del Régimen 15 -no profesionales- afirmó que “desde el Ejecutivo no pueden ofrecer un 5%, tenemos que velar para llegar a un 45% de aumento salarial en el 2021”

A su turno, el secretario general de la Unión Personal de Juegos y Casinos (UPJyC), Martín Caín, resaltó que “el gobierno reconoció que la inflación le ha ganado al acuerdo salarial. También reconoció que ha habido un crecimiento en la recaudación los primeros 5 meses, pero que solo le da la posibilidad de otorgar este aumento. Ante esta situación, nosotros le hicimos al Gobierno una contrapropuesta que consiste en incorporar la cláusula gatillo al acuerdo vigente”.

Las paritarias entre el Ejecutivo provincial y los gremios estatales continuarán la semana próxima durante los días miércoles 30 de junio y jueves 1 de julio. Fuente Los Andes